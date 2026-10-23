23.10.2026 | 17:52

Купуване на влияние? Стотици прокурори са получавали пари от Сарафов

Главният прокурор е наградил общо 283-ма прокурори от 1 януари 2023 г. досега

Българската прокуратура е печално известна с коленопреклонното отношение на мнозинството от нейните магистрати към своя началник – главния прокурор, пише Mediapool.

Това се дължи отчасти на страха за тяхното кариерно развитие, както и на рисковете от провокиране на наказателна акция. Информация показва, че има и трети мотивиращ фактор – награждаването с пари.

Главният прокурор е наградил общо 283-ма прокурори от 1 януари 2023 г. досега, става ясно от данните на държавното обвинение, предоставени след запитване по Закона за достъп до обществена информация.

От тях 183 прокурори са наградени с пари, което се е случвало основно по време на мандата на временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Мотивът за даването на парите е „проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения“.

Става дума за над 1 милион лева, раздадени по преценка на главния прокурор на най-различни прокурори.

Наградените са близо 25% от всички прокурори в страната, които биха могли да изиграят решаваща роля при избора на прокурорската квота в бъдещия Висш съдебен съвет.

Най-много от наградените работят в София – 211 прокурори, следват Пловдив (17), Бургас (15), Варна (9), Благоевград (8) и други.

Служебна благодарност е изразена на 69 прокурори, а почетен знак на Прокуратурата на Република България е връчен на 15 души при пенсионирането им. Има и награда плакет „За заслуга“. Предметни награди са дадени на петима прокурори. Преди време се раздаваха пистолети като награди, а сега прокуратурата не казва какво е подарявала, въпреки че го финансира с държавни пари.

„Това е купуване на влияние и зависимости. Ако преди най-голямата награда в прокуратурата по времето на Гешев беше командироването на най-високо ниво на прокурори, явно тук купуването на влияние е ставало отново с бюджетни средства. Само че те го наричат награждаване“, коментира Иван Брегов, ръководител на правната програма на Института за пазарна икономика.

Според него изтеклата информация поставя въпроса доколко главният прокурор и дирекциите във Върховната касационна прокуратура трябва да управляват сами своя бюджет.

„Трябва да се помисли вече за вариант, в който всички разходи да минават по публичен начин (през ВСС), както става в съдилищата. Трябва да имаме яснота накъде поемат парите. В момента в прокуратурата явно важи формулата: „Батак с материали на клиента“. Клиентът е ясно кой е, нали? Българският данъкоплатец. Батакът е забъркан за наша сметка – за славата и влиянието на Сарафов“, коментира Брегов.

По думите му изтеклата информация за раздадените пари поставя резонен въпрос за възможността да се влияе върху вота за членове на ВСС от Прокурорската колегия.

По-рано през септември правосъдният министър Николай Найденов заяви, че има индикации за прегрупиране на прокурори в кабинета на Борислав Сарафов в Националната следствена служба преди избора на нов ВСС. По думите му някои магистрати са споделили, че са били подлагани на натиск.

Сарафов отхвърли обвиненията и на свой ред обвини Найденов, че привиква кандидати за професионалната квота на ВСС в кабинета си и в частен офис в столичния квартал „Лозенец“, за да проверява личната им лоялност и да си осигури подкрепа за евентуалната си кандидатура за главен прокурор.

Найденов отрече да е искал лоялност или да е търсил подкрепа за себе си, като определи твърденията на Сарафов като компроматна атака. Изборите за прокурорската квота във ВСС ще се проведат тази събота и неделя.

Въпреки че става дума за изплащане на награди с държавни пари, прокуратурата отказва да даде информация кои са наградените магистрати.

Медията е поискала информация с посочване на име, позиция, причина за награждаването и в какво се изразява наградата. Не само имената бяха спестени, но и не бяха предоставени данни в какво се изразяват предметните награди.

„Поощряването на прокурори чрез отличия и парични награди представлява форма на институционално признаване на професионални постижения и заслуги при изпълнението на служебните задължения на прокурорите“, твърди прокуратурата.

Според държавното обвинение разкриването на имената ще покаже и „професионалните постижения на конкретни физически лица“, макар че те също са спестени в справката.

И тъй като прокуратурата не може да намери опора в българското законодателство, доводите за скриването на имената са намерени в решение на Съда на Европейския съюз – Peter Nowak срещу Data Protection Commissioner.

За да се разбере колко странен е този аргумент, трябва да се разкаже малко за самото дело. Питър Новак е стажант-счетоводител в Ирландия, който се явява на професионален изпит и не го издържа. Той иска достъп до поправената си изпитна работа, но ирландският орган за защита на данните отказва, като приема, че съдържанието ѝ не представлява лични данни.

Съдът на ЕС приема обратното: както отговорите на кандидата, така и коментарите на проверяващия могат да бъдат лични данни, до които той има достъп.

Решението на Съда на ЕС не предрешава по никакъв начин дали имената на наградените прокурори могат да бъдат предоставени на журналисти. Още повече че в справката няма никакви субективни оценки, а кухи административни фрази.

Още по-странно е, че данните са скрити, докато начело на прокуратурата е Ваня Стефанова. Самата тя бе наградена доста публично от Иван Гешев през 2020 г., а информацията за тази награда бе сведена до знанието на всички чрез сайта на прокуратурата.

Само преди година медията извади информацията, че стотици съдии, включително повишени във Върховния административен съд, са получавали плюшени зайчета и други играчки от тогавашния шеф на ВАС Георги Чолаков.

Интересът бе провокиран от съдийската клетва на бившата депутатка от ГЕРБ Дани Каназирева, която бе снимана много щастлива с плюшено мече за 21 лева, подадено ѝ от съдия Чолаков.

Всеки български магистрат полага клетва със следния текст: „Заклевам се в името на народа да прилагам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда безпристрастен, обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя тайната на съвещанието, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!“

Плюшените мечета и книгите, които се дават на младите административни съдии, рязко контрастират по стойност с наградите от по няколко хиляди евро, които главният прокурор раздава на заслужилите обвинители. Но пък плюшените мечета може да имат голяма емоционална стойност за някои.