07.02.2025 | 13:49

Борисов наругал външния министър заради Мария Бакалова

Георг Георгиев обяснил на лидера на ГЕРБ, че кампанията "Не ти трябва Оскар, за да получиш виза за САЩ" с лице Мария Бакалова, е заварен договор от служебния кабинет

След шумния отзвук в социалната мрежа срещу това, че точно българската актриса в Холивуд Мария Бакалова е станала рекламното лице на кампанията „Не ти трябва Оскар, за да получиш виза за САЩ“, външният министър Георг Георгиев е обяснил на лидера на ГЕРБ, че това е заварен договор от служебния кабинет. Кампанията цели да намали до под 3% на отказаните на българи визи за Америка.

Борисов пък предложил рекламно лице на България да стане истинска холивудска легенда – Силвестър Сталоун, разказа самият той в кулоарите на парламента.

„Доколкото ме информира министърът по темата, с тази фирма на Иван и Aндрей, по време на служебното правителство, са сключили договор за кампанията, която да допринесе за това, което, помните, Тръмп обеща, като бях там, че България ще получи правото, като всички други европейски държави, да пътуват българите без визи“, коментира Борисов.

„Примерно, аз го посъветвах Силвестър Сталоун да учaствa в тази кaмпания“, каза Борисов, като припомни, че именно екшън героят е заявил в постове в социалната мрежа, че в България „дори и при вълците има интернет“.

Още в навечерието на встъпването си в длъжност Тръмп посочи Силвестър Сталоун заедно с Мел Гибсън, и Джон Войт за „специални посланици“ в „страхотното, но много размирно място“ Холивуд в Калифорния. Президентът заяви, че тримата дългогодишни негови поддръжници и легендарни актьори ще служат като негови „специални емисари“.

Борисов се надява сега, след като сме приети в Шенген, че и по темта с визите ще се разберем с американското правителство.

Преди ден от Външно министерство публикуваха снимки от срещата на министъра на външните работи с актрисата, изиграла главни роли в два филма с анти-Тръмп насоченост.

„Благодаря на Maria Bakalova, че стана лице на кампанията на Министерство на външните работи Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria, с която целим да намалим до под 3 процента на отказаните на наши сънародници визи за Америка. Във важен момент, Мария застава зад общо усилие на институциите и обществото, за да успеем да реализираме възможно най-скоро този приоритет – България да бъде включена в Програмата за безвизово пътуване“, заяви Георг Георгиев.

Последва вълна от възмущение и критики към новия външен министър, че си вкарваме автогол и никога няма да паднат визите за българите с този избор на лице на кампанията, тъй като Мария Бакалова изигра Ивана Тръмп в последния филм за настоящия президент „Стажантът“, който беше пуснат по време на изборната кампания в САЩ.

В предишния му мандат тя съблазни бившия кмет на Ню Йорк Рудолф Джулиани със скрита камера за филма на Саша Барън Коен „Борат 2“.

Най-остър в критиките си беше бившият депутат от ГЕРБ и бивш конституционен съдия Георги Марков.

„ПОЗОР! Тъпа гавра с Доналд Тръмп: Мария Бакалова лице на българската кампания пред Америка на Тръмп, Ванс, Мъск, Кенеди, Доналд Тръмп младши, Марко Рубио, Тулси Габард, Кристи Ноем, Пийт Хегсет…“, реагира той в социалната мрежа.

Марков припомни и изказването на Тръмп за „Стажантът“: „Филмът е евтин, политически некоректен, клеветнически. Много е тъжно, че тези човешки отпадъци, които участваха в това, надявам се неуспешно начинание, могат да правят, каквото искат…“

Междувременно по бТВ министърът на външните работи коментира вчера, че за отменянето на визите на българите за САЩ имаме голям напредък. „Вече е 6,02% процентът на отказите, по-миналата година е бил над 11%. Ще направим всичко възможно да го свалим на 3%“, каза Георг Георгиев.