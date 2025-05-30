30.05.2025 | 13:47
Борисов „предпочита“ Пеевски пред Росен Желязков
Бойко, мигни два пъти, ако и ти като Чакъров и шефа на ДАНС сте заложници на Пеевски!
Бойко „предпочита“ Пеевски пред Росен Желязков.
Бойко, мигни два пъти, ако и ти като Джевдет Чакъров и шефа на ДАНС сте заложници на Пеевски!
Ситуацията е абсурдна.
Знам, че ви писна по цял ден Пеевски това, Пеевски онова, но ако сега не го спрем, след години ще е късно.
Тогава вашите деца тепърва ще трябва да започват битки за свобода и независимост. #КОЙ иска да върне България десетилетия назад и да я превърне в авторитарна държава.
Демокрацията НЕ е даденост.
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