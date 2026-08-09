09.08.2026 | 12:34

Борисов се заяде с Радев за падналия дрон: Все едно ги бяха събрали от плажовете (видео)

Изгаври се с военния министър Димитър Стоянов, сравнявайки го с голото рамо на външния министър Велислава Петрова-Чамова, заради тениската, с която беше облечен, на която видимо беше изписано "Кинтекс", но впоследствие изтрито в репортажите

„Основните коментари в социалните мрежи беше смешната страна за дрона, но това е стил на работа на „Прогресивна България“ да крие задкулисно и да се опитва да прикива грешките си по доста смешен начин. Все едно ги бяха събрали от плажовете. Ситуацията е сериозна и тук от една страна бих казал, че съм съгласен с президента Илияна Йотова, че е доста примитивна реакцията на политическите партии за взрива на дрона край Кардам“. Това заяви лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов пред партийния актив в Търговище.

Борисов се пошегува с военния министър Димитър Стоянов, сравнявайки го с голото рамо на външния министър Велислава Петрова-Чамова, заради тениската, с която беше облечен, на която видимо беше изписано „Кинтекс“, но впоследствие изтрито в репортажите.

Според него трябва да има служби и отбрана, които да не ходят по фирмени фланелки, а да всяват респект с появата си.

Той добави, че трябва да има сплотена политическа класа, която да обърне внимание на антидрон системите в България.

„Премиерът Румен Радев каза, че политическите партии го коментират от плажовете, но той явно забравя, че неговите хора са на плаж. Без неговите 131 депутати Народното събрание не може да работи. Сигурно утре ще каже, че ГЕРБ са виновни за ниските нива на река Дунав“, възмутен е Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обърна внимание и на мястото, където е паднал дронът, а именно в близост до Вертикалният газов коридор. „Това е изключително важна инфраструктура. Не само от Турция към Европа, но и от Гърция през България за Украйна и Молдова“, посочи още Борисов и се похвали, че ГЕРБ са създали тази система с най-мощните компресорни станции. „За българите това е една печатница за пари – милиарди за година от двата вертикални коридора. За това даваме заявка, че искаме да го продължим“, добави още Борисов.

Той коментира и ниските нива на река Дунав. Той се надява ниското ниво на реката, да се държи заради голямата суша, която е обхванала Европа.

Бойко Борисов отправи и непоискан съвет към управляващите, отчитайки, че ползването на автомобили на НСО, които не спазват знаците, до голяма степен са изкривили представата на които и да е управляващи относно движението по пътищата.

„Сега, когато карам и гледам, какво е сътворено, бих посъветвал вътрешния министър, регионалния министър да се качат на един автомобил и от София до Търговище да се движат по знаците със своите автомобили с по 500-600 коня и да карат с 30,40,50 км в час и ще видят, че движението от София до Варна не може да подобри рекорда на първия влак 10 часа и 40 минути„, добави бившият премиер.

Той обясни, че след тези знаци в момента, в който има отсечка, в която няма камера, колчета и такова ограничение, всички автомобили дават ляв мигач и тръгват да изпреварват и тогава става този травматизъм.

„Има знаци 120, 100, 80, 60 км в час в рамките на 200 метра. Това означава цялата колона рязко да спре и обикновено след тях стои камера с катаджии, за да доизнерви всички“, добави още Борисов.

Впоследствие Борисов напомни, че ГЕРБ се готви да се върне във властта с нови хора, които да бъдат подготвени да управляват. Той обясни, че продължава обучението на новите хора в ГЕРБ и новите лица, които се готвят за изпълнителната власт, за да се каже на обществото защо ГЕРБ иска да управлява пак и с кои хора искат да го направят.