20.08.2025 | 11:12

ГЕРБ търгува с президента шеф на НСО срещу постове в МВР и ДАНС

Правителството е съгласувало Емил Тонев, един от най-доверените хора на Румен Радев, да остане шеф на службата за охрана

Правителсвото на Бойко Бориов, ръководено от Росен Желязков, пробва да изтъргува с президента ръководния пост в НСО срещу съгласие на Румен Радев за назначаване на главен секретар на МВР и на шеф на ДАНС. Това се подразбра от началото на правителственото заседание в сряда.

На него стана ясно, че правителството се е съгласило един от най-доверените хора на Радев Емил Тонев да продължи да е ръководител на Националната служба за охрана. Решение на МС в този смисъл ще бъде гласувано на днешного заседание на министрите, съобщи премиерът Росен Желязков. Това е част от съгласувателната процедура, уредена в Закона за НСО, подчерта той. Ген. Тонев бе назначен за началник на важната служба през юли 2020 г. и мандатът му е изтекъл.

„От месеци кабинетът изпраща до президенството съгласувателни писма, но оттам само отвръщат, че въпросът ще разгледан по-нататък“, каза още Желязков и индиректно нападна за пореден път Радев, че бави назначенията на титулярен главен секретар на МВР и на председател на ДАНС. На няколко пъти бе казано, че на президента са подадени имена и за двете места, но той бави назначенията. Първоначално президентът обясни поведението си с това, че е нямало писмени предложения. След като получи и писмено кандидатурите, той продължава да не подписва укази вече седмици.

Премиерът обясни, че НСО е поредната държавна структура, където начело са хора с изтекли мандати и временно изпълняващи функциите.

„Днес ще внеса предложение до президента за преназначаване на генерал Емил Тонев за началник на НСО за нов период. МС ще изпълни този ангажимент, защото трябва да си партнираме с останалите институции по конституционните си задължения. Парламентът трябва да се произнесе по въпроса дали липсата на титуляри на различните позиции ще се превърне в правило“, коментира Желязков.

Парламентът е в правото и задължението си да упражнява контрол, но и може да взима решения за законодателни промени в службите, каза още премиерът.