01.02.2026 | 21:07

Братовчед на Нотариуса: Мартин имаше сантимент към Хитлер, затова клубът му се казваше SS

Две години след разстрела на Мартин Божанов по разследването няма напредък, обясни Александър Михов

Александър Михов, първи братовчед на убития Мартин Божанов-Нотариуса, заяви пред Нова телевизия, че той е имал сантимент към Хитлер и именно затова клубът му е носел името SS. „Хитлер имаше наименование на нещо, което беше сходно с SS“, посочи Михов.

50-годишният Божанов, известен на МВР и прокуратурата за имотни измами и срещу когото има подадени сигнали, че е заплашвал магистрати, бе застрелян на 31 януари 2024 г. около 19.20 часа в затворен жилищен комплекс, изграден на мястото на бившите дипломатически тенискортове в столичния кв. „Горна баня“.

Седмица по-късно полиция и прокуратура влязоха в частния клуб „SS“, управляван от Нотариуса в кв. „Гео Милев“. За заведението има данни, че подбрани магистрати са влизали със специални пропуски.

„Много неща се коментират прекалено преувеличено, включително и конкретно за клуба, SS клуб, че е функционирал до края. Той не работи от 2017 година. Още през 2016 г. той го продаде. Клубът затвори и оттогава насам няма никаква дейност. Освен това се акцентира прекомерно, че там е имало сборище на адвокати или съдии. В никакъв случай не мога да кажа, че е имало подобно събиране на такива личности. В периодите, когато съм бил там, нито веднъж не съм разпознал магистрати или служители от съдебната система. Обикновено присъстваха млади хора, на моята възраст и малко по-възрастни, приятелска компания. Това беше място за събития и нищо повече“, допълни той.

Братовчедът на Нотариуса го описа като човек, който държи на думата си и на принципите, за когото отношенията трябва да са ясни и точни. По думите му Мартин е бил педантичен и често е изпипвал детайлите, като същевременно е обичал да се радва на живота и на „пълната му свобода“.

„С него израснахме заедно. Той няма братя и сестри, но с времето се случи така, че аз станах като негов брат, както и той като мой. Като по-малък е живял при баба ни и детството ми е минало покрай него. До последно бяхме близки. Никога не сме имали бизнес отношения, винаги сме ги разграничавали. Аз през целия си живот съм действал самостоятелно и съм имал занимания, които да не са предмет на отношения помежду ни. Както и той“, разказа първият братовчед на Нотариуса.

„Винаги около него е имало търговска дейност. В по-младежките си години имаше кафе, да речем в „Люлин“. После е имал и друг търговски обект, заведение, ресторант в „Дружба“. Имаше и още едно кафе, което беше в „Лозенец“ дълги години. Занимаваше се и с други търговски дейности, често сменяше автомобилите. Препродаваше, купуваше други коли, имоти. Към датата на убийството имаше два търговски обекта, пекарна и магазин за хранителни стоки. И двата затвориха“, допълни той.

„През годините съм чувал, че има прякор. Знаете, че преди всеки човек е имал някакъв вид псевдоним, като нарицателно. Това, че по този начин е употребяван този псевдоним за него, не означава, че е бил такъв. Не е и бил“, заяви категорично Михов.

По повод твърденията, че Божанов е бил лобист в съдебната система или е извършвал имотни измами, Михов постави въпроси защо, ако това е вярно, толкова години не е било доказано. Той подчерта, че става дума за период от около 20 години, през който са се сменили множество правителства, министри и политически състави. Според него, ако подобни неща са били факт, някой е трябвало да реагира и да ги установи преди убийството, а не след него, когато името му се цитира и се свързва с различни ситуации, без той да може да отговори дали са верни.

Относно аудиозаписите, за които Ивайла Бакалова твърди, че са с гласа на Божанов, Александър Михов каза, че в тях не е чул да се назовават конкретни суми. Той изрази съмнения и за обстоятелствата около телефоните, използвани за комуникацията, като призова да бъдат извадени официални справки.

На въпрос дали Нотариуса е имал добри контакти в съдебната система Михов отговори:

„Не. Не мога да кажа никакви, но ако е имал добри контакти и такова влияние, каквото се твърди в момента в публичното пространство, едва ли щеше да се движи така като един обикновен гражданин“.

Братовчедът му беше категоричен, че Мартин Божанов не е извършвал престъпления.

Александър Михов разказа и за деня на убийството, когато е получил обаждане от съпругата на Божанов. „В главата ми кънтяха думите ‘простреляха Мартин’. До последно си мислех, че е ранен, докато не го видях“, сподели той. По думите му начинът, по който е извършено убийството, показва, че то е било поръчково.

Две години по-късно, според Михов, няма реален напредък по разследването. „Нищо не се случва. По-важно беше да се правят обиски, отколкото да се търси извършителят“, заяви той и изрази съмнение, че истината ще излезе наяве.