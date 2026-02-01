Братовчед на Нотариуса: Мартин имаше сантимент към Хитлер, затова клубът му се казваше SS

Александър Михов, първи братовчед на убития Мартин Божанов-Нотариуса, заяви пред Нова телевизия, че той е имал сантимент към Хитлер и именно затова клубът му е носел името SS. „Хитлер имаше наименование на нещо, което беше сходно с SS“, посочи Михов.
50-годишният Божанов, известен на МВР и прокуратурата за имотни измами и срещу когото има подадени сигнали, че е заплашвал магистрати, бе застрелян на 31 януари 2024 г. около 19.20 часа в затворен жилищен комплекс, изграден на мястото на бившите дипломатически тенискортове в столичния кв. „Горна баня“.
Седмица по-късно полиция и прокуратура влязоха в частния клуб „SS“, управляван от Нотариуса в кв. „Гео Милев“. За заведението има данни, че подбрани магистрати са влизали със специални пропуски.
„Много неща се коментират прекалено преувеличено, включително и конкретно за клуба, SS клуб, че е функционирал до края. Той не работи от 2017 година. Още през 2016 г. той го продаде. Клубът затвори и оттогава насам няма никаква дейност. Освен това се акцентира прекомерно, че там е имало сборище на адвокати или съдии. В никакъв случай не мога да кажа, че е имало подобно събиране на такива личности. В периодите, когато съм бил там, нито веднъж не съм разпознал магистрати или служители от съдебната система. Обикновено присъстваха млади хора, на моята възраст и малко по-възрастни, приятелска компания. Това беше място за събития и нищо повече“, допълни той.
Братовчедът на Нотариуса го описа като човек, който държи на думата си и на принципите, за когото отношенията трябва да са ясни и точни. По думите му Мартин е бил педантичен и често е изпипвал детайлите, като същевременно е обичал да се радва на живота и на „пълната му свобода“.
„С него израснахме заедно. Той няма братя и сестри, но с времето се случи така, че аз станах като негов брат, както и той като мой. Като по-малък е живял при баба ни и детството ми е минало покрай него. До последно бяхме близки. Никога не сме имали бизнес отношения, винаги сме ги разграничавали. Аз през целия си живот съм действал самостоятелно и съм имал занимания, които да не са предмет на отношения помежду ни. Както и той“, разказа първият братовчед на Нотариуса.
„Винаги около него е имало търговска дейност. В по-младежките си години имаше кафе, да речем в „Люлин“. После е имал и друг търговски обект, заведение, ресторант в „Дружба“. Имаше и още едно кафе, което беше в „Лозенец“ дълги години. Занимаваше се и с други търговски дейности, често сменяше автомобилите. Препродаваше, купуваше други коли, имоти. Към датата на убийството имаше два търговски обекта, пекарна и магазин за хранителни стоки. И двата затвориха“, допълни той.
„През годините съм чувал, че има прякор. Знаете, че преди всеки човек е имал някакъв вид псевдоним, като нарицателно. Това, че по този начин е употребяван този псевдоним за него, не означава, че е бил такъв. Не е и бил“, заяви категорично Михов.
По повод твърденията, че Божанов е бил лобист в съдебната система или е извършвал имотни измами, Михов постави въпроси защо, ако това е вярно, толкова години не е било доказано. Той подчерта, че става дума за период от около 20 години, през който са се сменили множество правителства, министри и политически състави. Според него, ако подобни неща са били факт, някой е трябвало да реагира и да ги установи преди убийството, а не след него, когато името му се цитира и се свързва с различни ситуации, без той да може да отговори дали са верни.
Относно аудиозаписите, за които Ивайла Бакалова твърди, че са с гласа на Божанов, Александър Михов каза, че в тях не е чул да се назовават конкретни суми. Той изрази съмнения и за обстоятелствата около телефоните, използвани за комуникацията, като призова да бъдат извадени официални справки.
На въпрос дали Нотариуса е имал добри контакти в съдебната система Михов отговори:
„Не. Не мога да кажа никакви, но ако е имал добри контакти и такова влияние, каквото се твърди в момента в публичното пространство, едва ли щеше да се движи така като един обикновен гражданин“.
Братовчедът му беше категоричен, че Мартин Божанов не е извършвал престъпления.
Александър Михов разказа и за деня на убийството, когато е получил обаждане от съпругата на Божанов. „В главата ми кънтяха думите ‘простреляха Мартин’. До последно си мислех, че е ранен, докато не го видях“, сподели той. По думите му начинът, по който е извършено убийството, показва, че то е било поръчково.
Две години по-късно, според Михов, няма реален напредък по разследването. „Нищо не се случва. По-важно беше да се правят обиски, отколкото да се търси извършителят“, заяви той и изрази съмнение, че истината ще излезе наяве.
