Британският премиер побесня: Писна ми семействата ни и бизнесът да плащат заради действията на Путин и Тръмп по света!

Събития извън нашите граници непрекъснато ни отклоняват от курса, заяви Киър Стармър

Великобритания трябва да подобри енергийната си устойчивост и независимост, или гражданите ѝ ще „платят цената на войната“, заяви британският премиер Киър Стармър в интервю за ITV, отбелязвайки „очевидното“ въздействие на войната в Близкия изток и произтичащите от нея ограничения върху корабоплаването през Ормузкия проток.

„Писна ми от факта, че сметките за енергия на семействата в цялата страна се увеличават, а печалбите на бизнеса намаляват заради действията на Путин и Тръмп по света“, каза той.

В колонка за The Guardian, публикувана в същия ден, Стармър заяви, че неговото правителство предприема стъпки за укрепване на енергийната устойчивост на Великобритания, тъй като без нея „събитията извън нашите граници постоянно ни отклоняват от курса“.

„Ето защо, наред с действията ни в Близкия изток, намалихме сметките си за ток и инвестирахме сериозно в местна енергетика, което би могло да ни освободи от тираните, манипулиращи цените на газа. Ето защо, наред с това да стоим далеч от конфликти, възстановихме европейските си съюзи и укрепихме отбраната си с най-голямата инвестиция от Студената война насам. И затова, наред с възстановяването на публичните финанси, започнахме да прилагаме и амбициозна индустриална стратегия“, написа премиерът.

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент, критикува изявленията на британския премиер. „Проваляйки се във всичко, Стармър, както винаги, се опитва да избегне отговорност за катастрофалната си енергийна политика“, написа той в имейл.