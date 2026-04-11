11.04.2026 | 9:48

Британците се подготвят за война

"Правителствена военна книга" ще изисква от хората да мислят по различен начин за устойчивост и съпротивителни сили

Обединеното кралство подготвя нова версия на мащабен план за подготовка на цялата нация – от военните и полицията до болниците и индустрията – в случай на война, заяви началникът на въоръжените сили Ричард Найтън пред Скай нюз, цитирана от БНР. Ричард Найтън заяви, че актуализираната версия на така наречената „Правителствена военна книга“, ще изисква от хората да мислят по различен начин за устойчивост и съпротивителни сили. Документът е базиран на поуки от Студената война, но „в съвременен контекст, с модерно общество, с модерна инфраструктура“.

В даденото интервю по време на проведената в Лондон конференция по отбрана, той също така разкри, че отправената заплаха от Обединеното кралство да конфискува кораби, които са част от „сенчест флот“ на Русия, вече има ефект, въпреки че британските сили все още не са се качвали на борда на нито един кораб.

Началникът на щаба на отбраната заяви, че самото послание, че Лондон е готов да атакува санкциониран танкер, принуждава Москва да ги ескортира или да ги отклони от водите на Обединеното кралство.

Скай нюз обаче отбелязва, че въпреки това кораби от „сенчестия флот“ все още се забелязват край бреговата линия, без да бъдат спирани. Медията коментира също, че може би най-голямото предизвикателство за Ричард Найтън е усилието да се върнат Кралският флот, армията и Кралските военновъздушни сили на адекватна бойна позиция след десетилетия на недофинансиране при предишните консервативни и лейбъристки правителства след разпадането на Съветския съюз.

Премиерът Киър Стармър и министърът на отбраната Джон Хийли обещаха да увеличат разходите за отбрана до 3,5% от БВП, но не и преди 2035 г.