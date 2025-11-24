24.11.2025 | 13:30

Брутален прецедент: Доцент по конституционно право гази Конституцията и поучава КС как да съди

Човек, призван да пази Конституцията, се превърна в живо доказателство защо тя се нуждае от защита

Когато доцент по конституционно право гази Конституцията, това не е забавна ирония, а мрачен сюжет от театър на абсурда.

Наталия Киселова да твърди, че „отново би постъпила по същия начин“, е като хирург да каже: „Оперирах с ръждив нож, но съм доволен от резултата“. И после да се сърди, че пациентът протестира и междувременно умира.

Най-забавно е обвинението й към Конституционния съд, че „бягал“ от отговори. Това наистина е брутален прецедент – доцентът, който гази Конституцията, се сърди на КС, че не узаконява антиконституционното му деяние.

Представете си ученик, който е хванат да преписва, да крещи на учителя, че няма смелост да му пише шестица.

Тъжно е: човек, призван да пази Конституцията, се превърна в живо доказателство защо тя се нуждае от защита. От собствения си доцент!

Ако това е нивото на хората, преподаващи върховенство на закона, не е чудно, че вече го виждаме само в учебниците.

Велизар Енчев