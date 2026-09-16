16.09.2026 | 9:51

Брутално блудство с момиче предшества трагедията „Петрохан-Околчица“

Момичето било в кемпера с Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, както и в къщата на гуруто до морето

Всички жертви на Калушев си приличат, сочат данните от експертизата. Те са деца на разведени родители или такива, които имат проблеми с алкохола и психичното здраве. Асенов предлагал на такива хора услугите на Калушев, който да спаси децата им, но трябвало да живеят с него в планината. Такъв е и последният случай, след който Калушев решава да заличи следите си и да ликвидира всичките си приближени, които са свидетели на сексуалните му и душевни изстъпления над последователите му. Историята беше разказана на брифинга на МВР и прокуратурата.

Ден преди хижа „Петрохан“ да избухне в пламъци и шестимата да загинат, е имало тежък разговор между Ивайло Калушев и бащата на поредната му жертва – едно момиче, което се появява в цялата драма малко изненадващо. Във въпросното момиче се влюбва Николай Златков. Очевидно с годините Златков е осъзнал, че няма влечение към мъже, независимо от сексуалните контакти и „нестандартните“ практики в дългогодишните им отношения с Калушев.

Уплашен, ламата се опитвал да убеди бащата да не подава сигнал в полицията, че с момиченцето му е блудствано брутално, за което самото то разказало след ужаса. Момичето било в кемпера с Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, както и в къщата на гуруто до морето. Бащата не бил на себе си от зверската гавра с дъщеря му, която поверил с чисто сърце на Калушев. Мъжът е с престижна професия и също е от политическите среди, свързани със сектата. А човекът, който е свързал Калушев с бащата на последната му жертва, е основателят на „Да, България“ и приятел на кръга „Капитал“ Асен Асенов. Това са разказали свидетели по делото, както и самият баща.

Цялата история с момичето започва през 2023 година, когато Асен Асенов празнувал рождения си ден в китно италианско градче. На празника му пристигнали със специални покани Ивайло Калушев с двамата си млади ученици Николай Златков и Александър Макулев. Прислужващият персонал от хижата – Дечо, Пламен и Ивей, не е бил там.

На рождения ден на Асенов присъствал също озлочестеният баща, с когото Калушев водил тежки преговори часове преди да натисне спусъка на револвера, за да се простреля в главата. Тогава заедно с него е и момичето. Асенов вече бил подготвил приятеля си за уникалните способности на Ивайло Калушев, който бил помогнал на много деца. Така поредното дете влиза в сектата на Калушев и често прекарва времето си в хижа „Петрохан“. Според свидетелски показания обаче доскорошният любимец на Калушев Николай Златков се влюбил в момичето.

В същото време ламата вече бил изгубил сексуален апетит към Златков и се насочил към по-малкия Александър. Не искал да гони Николай от приближения си кръг, защото имал горчив опит с Валери Андреев – момчето, което публично призна, че е било сексуален обект на Калушев, а като пораснало, било заместено от малкия тогава Николай Златков. За да осигури любов и секс на порасналия Николай, Калушев решил да привлече по-малкото дете, научи „Филтър“. Инцидентът от последните дни с брутално издевателство, представено като духовна и сексуална практика, обаче бил капката, която преляла чашата. Изплашен, че ще бъде разобличен съвсем скоро и този път няма да му се размине, Калушев решава да пренесе в отвъдното себе си и останалите.