04.09.2026 | 10:29

Брутално! Мъртвопиян преби приятел по чашка посред бял ден на жп гарата във Враца (видео)

Каква е причината между двамата да възникне конфликт – не е ясно

Мъртвопиян е пребил авер по чашка посред бял ден във Враца, съобщи местното издание BulNews. Екшънът се е разиграл в понеделник, около 18 часа.

По думи на свидетели двама мъже – на около 20 и 40 години, пиели алкохол. Първо започнали с бира, а след това минали на водка. Вероятно тежкият „коктейл“ не се отразил добре на мъжете и отключил агресия в по-младия. Той започнал да налага своя познат на перона, пред очите на десетки чакащи влака.

Агресорът удрял с шамари и юмруци по-възрастния мъж, с думите: „Ясно ли ти е?“. Ситуацията ескалирала и началникът на гарата се намесил. Той успял да разтърве двамата мъже, но за кратко. Минути по-късно те вече били на площада пред гарата и отново започнали да се бият. Видимо в двубоя надделял по-младият мъж, който повалил неколкократно прекалилия с напитките си опонент.

Чакащ пътник станал свидетел на побоя и ги разтървал отново, след което двамата тръгнали в различни посоки. По-възрастният мъж бил много окървавен и изплашил голяма част от минаващите хора, въпреки това никой от минувачите не извикал линейка.

Каква е причината между двамата да възникне конфликт – не е ясно. За никого не е тайна обаче зачестяващата агресия след употреба на алкохол и други вещества, което е наболял проблем в обществеността.

От години на жп гарата във Враца се събират любители на чашката, които стават агресивни след като обърнат няколко такива. С оглед на спокойствието на пътниците, хората апелират на мястото да се упражнява повече контрол от органите на реда, преди някой невинен да стане жертва на агресия, породена от поредното патронче.

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