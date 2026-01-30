30.01.2026 | 14:46

БСП е в предсмъртно състояние: няма да има конгрес и нов лидер

Червената партия е на път са съвсем скоро да сподели съдбата на СДС- един депутат в партията на Румен Радев или на Делян Пеевски

Атанас Зафиров и Драгомир Стойнев викат „няма да сме в листите, даваме път на младите.“ Уставът на БСП слага таван от 12 години депутатстване. Драго има вече сигурно към 20 години, още предният път преди година не трябваше да е в листите, но явно Делян Пеевски се намеси и Зафиров и Националният съвет си затвориха очите. Сега обаче този номер няма да мине. И доста други са в тази хипотеза, като Кирил Добрев, Иван Иванов, Манол Генов и т.н. Ето така се дава път на младите, когато уставът ти забрани и БСП няма да е в парламента, иначе- не, рано им е още.

Чувам, че пластовете в БСП са се разместили и утре на Национален съвет ще отменят конгреса и избора на нов председател. БСП напълно ще е под вода, със Зафиров председател няма никакъв шанс. Дано поне се сетят да отидат на изборите като самостоятелна партия, та да има субсидия, иначе и без пари ще останат, освен без депутати. БСП е в предсмъртно състояние, сегашните са навързани като свински черва, а нови няма, отдолу нищо не идва. На път са съвсем скоро да споделят съдбата на СДС- един депутат в партията на Румен Радев или на Делян Пеевски. И въпреки това не виждам никакви усилия за сериозна промяна.

Също у нас, Мария Филипова готова за премиер, и тя работи „за хората“ от 15 години. Как пък работи за хората като шеф на Комисията по хазарт, да му се не види? На тази явно от пресцентъра на Пеевски й пишат думите. Разказвал съм ви, един път съм я виждал, докато работеше в КФН, имаше маникюр сигурно 12 см и през цялото време се чудех как пише на компютър. Главчев и той готов. И Маргарита Николова и тя, тя си е от кохортата на Пеевски още откак работи в БСФС и в спортно министерство при Лучано, после я инсталираха депутат от Атака и накрая в Сметната палата. По едно време бяхме заедно в Столичния общински съвет, не й чух гласа. Ситуацията е проста- единственият, който не е инсталиран в „домовата книга“ от Пеевски е Гюров. Йотова всъщност няма никакъв избор. Ако назначи друг, има някаква сделка.

Георги Кадиев