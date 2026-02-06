06.02.2026 | 19:10

БСП гони Зафиров заради Пеевски

Същите, които гласуваха с него, сега си измиват ръцете с него

Атанас Зафиров вика „хора, с които бяхме заедно, искат смяната ми без мотиви“. Мотив има и той е много ясен: снимката пред кабинет 222А в парламента на Делян Пеевски.

Иначе е прав, същите, които гласуваха с него, сега си измиват ръцете с него.

И още от Зафиров: „Да се изолираш от всички е сектантски период“. Ето затова сме по корем пред Пеевски, понеже не сме сектанти.

Любимото ми е „Наследихме разруха от предишното ръководство.“ Ама вие бяхте заместници на Нинова в предишното ръководство цели 7 години, някои й носеха чантата, не забелязахте ли разрухата и защо мълчахте?

Президентът Илияна Йотова очевидно ще мота топката, за да го добутаме до избори на 19 април. Не виждам какво ще преговаря с партиите, то е ясно – само Андрей Гюров не е от котерията на Делян Пеевски. Всеки друг би бил чист подарък за Пеевски и незаконна дъщеря или син на някаква сделка. Вярно, че Гюров пък е подарък за шарлатаните, но сега това е по-малкото зло.

Георги Кадиев