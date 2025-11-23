23.11.2025 | 13:14
БСП обмисля Йотова, Киселова, Зарков, Стоилов за кандидат-президент
Подхождаме много сериозно, отбеляза Атанас Атанасов от левицата. И добави, че осигуровките "не са данък, а права"

БСП ще подхожда „много сериозно“ към президентските избори, обяви депутатът от „БСП – Обединена левица“ Атанас Атанасов в интервю за NOVA. Социалистите, по думите му, разполагали с „дълга скамейка“ и „представители на всички поколения“, които били в обсега на партийното ръководство за евентуална номинация.

Атанасов първо обяви, че не иска да се „спира на конкертни имена, за да не създам нагласа“, и после ги посочи поименно: настоящият вицепрезидент Илияна Йотова, юристката Наталия Киселова, бившият служебен министър на правосъдието Крум Зарков и действащият съдия в Конституционния съд Янаки Стоилов.

„Илияна Йотова е доста добър вариант за Социалистическата партия и вече е коментирана както публично, така и вътре в партията. Сега няма да се спирам на конкретни имена, за да не се създава нагласа, но освен Илияна Йотова имаме Наталия Киселова, изтъкнати общественници и юристи, какъвто е Янаки Стоилов. Имаме и по-млади представители като Крум Зарков. И още много други“, заяви депутатът.

Янаки Стоилов е съдия в Конституционния съд с мандат до 2030 г. Наталия Киселова бе свалена от третия пост в държавата наскоро – . Йотова е вицепрезидент вече два мандата заедно с Румен Радев, а Крум Зарков бе съветник на президента – но го напусна заради различни позиции за влизането ни в еврозоната.

Според Атанасов правителството трябва да остане стабилно заради „контекста“ – включително очакваното приемане на България в еврозоната, международната обстановка и нуждата от „спокойствие и просперитет“.

Той защити и Бюджет 2026 като „социален“, насочен към „човека, труда и семейството“, като посочи, че управлението има нужда от време, за да изпълни 100-те точки от програмата си. Повишението на осигуровките било наложително, за да се балансират системите.

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