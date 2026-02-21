21.02.2026 | 13:39

БСП с ново Изпълнително бюро, Станишев влезе в него

Зафиров, Гуцанов и Добрев изпаднаха от тясното ръководство

Пленумът на БСП избра ново Изпълнително бюро на партията. Неговият състав е по предложение на лидера Крум Зарков. В него влиза и Сергей Станишев, бивш председател на БСП и на ПЕС.

Заместник-председатели са:

Атанас Тодоров Мерджанов, 62 г., народен представител в периода 1997–2001 и 2005–2017 г., бивш областен председател на БСП-Ямбол.

Донка Иванова Михайлова, 66 г., кмет на Троян от 2011 г., народен представител 2005–2009 г., заместник-председател на НСОРБ.

Жельо Иванов Бойчев, 51 г., магистър по икономика, общински съветник и бивш народен представител.

Иван Янчов Таков, 45 г., общински съветник в София, председател на ГС на БСП-София от 2022 г., завършил „Финанси“ в Университета Макгил, Канада.

Членове на Изпълнителното бюро:

Атанас Димитров Телчаров, 39 г., председател на Общинския съвет на Садово, магистър по „европейско земеделие и селски райони“.

Валери Мирчев Жаблянов, 60 г., доктор по политология, бивш народен представител и зам.-председател на НС.

Владимир Петров Александров, 48 г., кмет на Етрополе от 2023 г., магистър по „Открит добив“ и „Корпоративен мениджмънт“.

Габриел Георгиев Вълков, 29 г., народен представител и експерт в областта на енергийни пазари и спорт.

Еньо Енев Савов, 37 г., доктор по международно право, общински съветник в СОС и преподавател.

Йордан Стоянов Младенов, 46 г., втори мандат кмет на Пещера и бивш народен представител.

Мина Антонова Кутева, 29 г., експерт по социални мрежи и медии, член на БСП от 2014 г.

Павел Енев Раличков, 44 г., специалист по авиационна логистика, председател на ГС и ОС на БСП-Варна.

Петко Емилов Димитров, 33 г., собственик на финансова компания и общински съветник в СОС.

Пламен Владимиров Владимиров, 38 г., ръководител на отдел „Организационна дейност, избори и кампания“ на НС на БСП.

Сергей Дмитриевич Станишев, 59 г., бивш председател на БСП, министър-председател и председател на ПЕС.

Светлана Стефанова Шаренкова, 64 г., професор по геополитика, дългогодишен член на НС на БСП и издател.

Соня Тенева Келеведжиева, 65 г., преподавател по българска филология, бивш председател на Общинския съвет в Сливен и областен лидер на БСП.

Трифон Руенов Панчев, 37 г., завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“.

БСП е заплашена смъртоносно от това да не попадне в парламента заради досегашното ни участие в управлението и заради появата на нов проект в лицето на Румен Радев, каза Станишев преди началото на пленума, цитиран от БТА. Той допълни, че членовете на БСП са работили в две кампании за Радев и го приемат като свой. Затова трябва да се сложи ясна граница между БСП и проекта на Радев, който засега няма политическа физиономия, посочи Станишев.