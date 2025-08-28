28.08.2025 | 9:48

БСП трайно се срива под 4 %

Два поръчани от централата на „Позитано“ социологически сондажа показват приблизително едни и същи тревожни резултати, гравитиращи между 3,6 и 3,8 процента

Живеем ли във времето на политическия залез на най-старата действаща партия у нас БСП? Този въпрос си задават редови социалисти, които се борят с годините, малките пенсии и инфлацията. На него засега могат да отговорят единствено Атанас Зафиров и хората от обкръжението му, които са силно притеснени, че при избори сега столетницата, създадена през далечната 1891 година, няма да прескочи 4-процентовата бариера. Това става ясно, след като два поръчани от централата на „Позитано“ социологически сондажа показват приблизително едни и същи тревожни резултати, гравитиращи между 3,6 и 3,8 процента.

Задаващата се катастрофа изправила на нокти ръководството на БСП, което търсело полезни ходове за преодоляване на тежката криза и за нарастване на подкрепата, разкриха за „Филтър“ от партийната централа на социалистите. Първото решение, което Зафиров и хората му взели, е да направят всичко възможно това правителство да се задържи по-дълго време, за да могат да се организират и да заздравят редиците. Сегашната управленска схема щяла да донесе свежи средства в партийната каса. Въпросните отчисления се правят от бизнесмени, получили поръчки от социалистическите министри.

По-любопитно е къде отиват разочарованите социалисти. Според социолози и анализатори на вътрешнопартийните процеси отливът от хора бил в полза на „Възраждане“, които отдавна са изразител на въжделенията на левия електорат. Част от симпатизантите на БСП, особено по-тъмночервените, са избрали „Величие“ – главно заради проруската им риторика, но след последните разкрития за Ивелин Михайлов се очаква да се оттеглят оттам.

Междувременно кризата и процесите на разпад започнаха още по времето, когато лидер на партията беше Корнелия Нинова. Нейната способност да влиза в конфликт с всеки и за всичко, стесни периферията на партията и я ограничи само в най-красно оцветеното ядро.

Доста авторитетни фигури решиха да направят собствени политически формации, след което обаче се опитаха отново да сформират стабилен ляв съюз. При управлението на Нинова обаче това се оказа невъзможно. Тя прогони от „Позитано“ 20 всички сериозни имена, за да сведе партията до това критично ниво, обясняват потърпевши от действията на бившата лидерка.

Паметливи соцдейци твърдят, че още от времето, в което е била близка до Иван Костов, Нинова е имала задачата да разбие БСП и по тази причина тогавашният актив я приел на нож. Веднъж стъпила в партийната централа, тя се развихри и докара партията почти до колапс. Първо прогони хората с най-голямо влияние в централата, след това смени всички лидери в регионите, припомнят социалисти. Веднъж натирени, днес вече било невъзможно тези активисти да се върнат в БСП, а с тях си отишли и процентите.

В момента в соцпартията все още се надяват на чудо и не пропускат случай да обяснят пред аудиторията колко ценни за обществото неща прокарват с участието си в управлението на страната. Нагласите сред електората обаче не са в подкрепа на това участие и на много места открито го наричат предателство.