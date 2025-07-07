07.07.2025 | 14:10

бТВ едва не спряло това предаване заради нисък рейтинг, ето какво го спаси

Коментарите посветени на Ергена вдигнаха рейтинга на "Преди обед"

След месеци на критично нисък рейтинг и заплахи от спиране, сутрешното предаване „Преди обед“ по bTV успя неочаквано да се върне в играта. Причината, включването на коментарни студиа, посветени на риалити формата „Ергенът“, които предизвикаха фурор сред зрителите и вдигнаха гледаемостта до нива, сравними – а на моменти и по-високи – от тези на дългогодишния фаворит „На кафе“ по Nova.

Водещите Оля Малинова, Франциска Йорданова и Зейнеб Маджурова така и не успяха да спечелят аудиторията. Именно заради това предаването се намираше в дълбока криза през зимата, а ръководството на телевизията е обсъждало да го свали от ефир. Решението да се въведат тематични коментари след всяка серия на „Ергенът“, с участието на напуснали момичета и анализи от редакторката Яна Донева, променя всичко.

Пикът в гледаемостта идва с финалната дискусия, когато в студиото се появяват тримата „ергени“ от последния сезон Васил с Адриана, Виктор с Любомира и Мартин Елвиса с Даниела Рупецова. Темпераментните разговори, емоционалните разкрития и драмите на живо изстрелват „Преди обед“ до най-високия му рейтинг от години насам.

Очевидно обаче успехът не се дължи на водещите, които остават в сянка. Зейнеб е спряла с участията си още в началото на юни, а Оля и Франциска са пренасочени към външни включвания и репортажи. bTV вече тества нови лица, сред които най-много одобрение събира Мария Силвестър. Зрителите изразяват подкрепа в социалните мрежи, като част от тях открито заявяват, че ще се върнат към шоуто само ако трите досегашни водещи бъдат заменени.

Освен водещите, под натиск се оказва и друго име – Веси Цурбрюг, отговаряща за кулинарната рубрика. Тя е обект на постоянна критика от зрителите и остава най-нелюбимото лице в предаването след Зейнеб. Въпреки това, телевизията продължава да я държи в ефир, което поражда въпроси сред феновете.

„Преди обед“ ще излъчи последното си издание за сезона на 18 юли. След това екипът излиза в лятна ваканция, а завръщането на предаването е планирано за септември – вероятно с нови лица и променен формат. Дали bTV ще успее да капитализира върху успеха с „Ергенът“ и да затвърди възраждането на шоуто, предстои да видим.