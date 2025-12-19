19.12.2025 | 18:54
bTV: Мария Цънцарова и Златимир Йочев не са уволнени
бТВ води разговори за нови проекти с участието на журналистката през 2025 г.

След разпространени в публичното пространство спекулации, че разследващата журналистка Мария Цънцарова и водещият Златимир Йочев са освободени от bTV, от медията излязоха с официална позиция, с която категорично отричат тези твърдения.

„Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината“, заявяват от bTV.

От телевизията допълват, че водят диалог с Мария Цънцарова относно бъдещо развитие на програмното съдържание, в което тя да вземе активно участие през новата година. Това, по думите на медията, е стандартна практика и част от нормалния процес по планиране на новия сезон.

Журналистическата кариера на Цънцарова е тясно свързана с разследвания по обществено значими теми, които са отличени с множество награди и признания. Нейното отсъствие от екран в последните седмици породи слухове и хипотези, включително такива за евентуално напускане. С днешната официална позиция bTV слага край на тези спекулации.

По същия начин и Златимир Йочев, който водеше сутрешния блок на медията, остава част от екипа, въпреки неяснотите около бъдещото разпределение на ролите в предаванията през 2025 г.

Според източници от медийните среди, bTV е в процес на редизайн и освежаване на програмната схема, което включва разговори с ключови лица от екранния състав и обмисляне на нови формати. Такива периодични преструктурирания са обичайни в телевизионната индустрия, особено в началото на нова календарна година.

Очаква се повече яснота около проектите на bTV да има в началото на 2025 г., когато телевизиите традиционно обявяват програмните си акценти за пролетния сезон.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране