19.12.2025 | 18:54

bTV: Мария Цънцарова и Златимир Йочев не са уволнени

бТВ води разговори за нови проекти с участието на журналистката през 2025 г.

След разпространени в публичното пространство спекулации, че разследващата журналистка Мария Цънцарова и водещият Златимир Йочев са освободени от bTV, от медията излязоха с официална позиция, с която категорично отричат тези твърдения.

„Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината“, заявяват от bTV.

От телевизията допълват, че водят диалог с Мария Цънцарова относно бъдещо развитие на програмното съдържание, в което тя да вземе активно участие през новата година. Това, по думите на медията, е стандартна практика и част от нормалния процес по планиране на новия сезон.

Журналистическата кариера на Цънцарова е тясно свързана с разследвания по обществено значими теми, които са отличени с множество награди и признания. Нейното отсъствие от екран в последните седмици породи слухове и хипотези, включително такива за евентуално напускане. С днешната официална позиция bTV слага край на тези спекулации.

По същия начин и Златимир Йочев, който водеше сутрешния блок на медията, остава част от екипа, въпреки неяснотите около бъдещото разпределение на ролите в предаванията през 2025 г.

Според източници от медийните среди, bTV е в процес на редизайн и освежаване на програмната схема, което включва разговори с ключови лица от екранния състав и обмисляне на нови формати. Такива периодични преструктурирания са обичайни в телевизионната индустрия, особено в началото на нова календарна година.

Очаква се повече яснота около проектите на bTV да има в началото на 2025 г., когато телевизиите традиционно обявяват програмните си акценти за пролетния сезон.