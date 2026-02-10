10.02.2026 | 22:57

bTV смени отново водещите на сутрешния блок

Росен Цветков и Гергана Венкова са аут. Местата им заемат Юлия Манолова и Богомил Грозев

bTV обяви, че сутрешният блок ще има нови водещи от пролетния сезон. Това са добре познатите от екрана Юлия Манолова и Богомил Грозев. Двамата ще поемат рпедаването от 16 февруари.

Това е втора смяна на водещите само в рамките на два месеца, след уволнението на Мария Цънцарова. След нея се оттегли и екранният ѝ партньор Златимир Йочев, а телевизията сложи временно като водещи Росен Цветков и Гергана Венкова до избора на титуляри.

Богомил Грозев и Юлия Манолова са сред разпознаваемите лица в българския телевизионен ефир с над 20-годишен професионален опит. Забележителната телевизионна кариера на Богомил започва именно от bTV като икономически и социален репортер, преди да се присъедини към другата частна национална телевизия като водещ на новини. Той е и комуникационен експерт в сферата на корпоративните и маркетингови комуникации. Юлия Манолова има богат телевизионен опит като редактор на актуално предаване, отразявала е международни новини, била е водеща на новини и сутрешен блок, автор и изпълнителен продуцент на новинарски и публицистични формати.

Журналистите Росен Цветков и Гергана Венкова продължават да работят в новинарската редакция на bTV като водещи и репортери, ангажирани със специални студиа, формати и новинарските емисии на медията.