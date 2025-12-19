bTV уволни Мария Цънцарова и Златимир Йочев

Водещите на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова и Златомир Йочев вероятно ще напуснат формата през януари. Според информации от нюзрума смяната на водещите се представя като част от промяна в публицистичните формати на телевизията.

Докато вървеше размяната на реплики между депутатите от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ и ГЕРБ-СДС по повод желанието на опозиционната парламентарна група да се разгледа още днес на първо четене решението на комисията по вътрешен ред и обществена сигурност за сваляне охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, Ивайло Мирчев взе думата и обяви, че депутатите не чуват хората на площада. „И в резултат на това нечуване и в резултат на това, че този модел все още продължава да работи по един безпардонен и изключително гнусен начин, преди малко от bTV е уволнена Мария Цънцарова„, обясни Мирчев.

По думите му това се е случило, защото в телевизиите собственост имат и мобилните оператори. „Мобилните оператори получават едни ваучери от държавата за стотици милиони. Те продават на държавата и други неща – например мотриси. И става дума за милиарди. А когато става дума за милиарди, на собствениците на телевизии се казва – или ще мълчиш и новините ще изглеждат, както ти кажа, или тези милиарди няма да потекат към тебе, обяви Мирчев.

По думите на депутата от ПП-ДБ в резултат на това за шефове на публицистиката в телевизиите се назначавали „кебапчии, известни със своята повратливост“ и които били срам за журналистиката.

„Вие искате всички журналисти да се превърнат в едни държачи на микрофони„, продължи Мирчев и подчерта, че докато някои депутати се хилят срещу него, те продължават да задълбочават кризата, в която един независим журналист е уволнен от частна медия под контрола на Делян Пеевски през мобилен оператор и през интереси за милиарди в железопътния бизнес. След изказването му заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов се извини на журналистите, които е обидил Ивайло Мирчев.

Цънцарова и Йочев са едни от знаковите лица на телевизията. Цънцарова редовно влиза в директен сблъсък по неудобни въпроси с редица политически фигури и не се притеснява да заема позиции.

Към момента не е ясно дали водещите ще останат в телевизията начело на други предавания или позиции. Към момента няма официална позиция на медията.