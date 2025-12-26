26.12.2025 | 11:15

Бутат Киселова за шеф на БСП

Уж сигурният фаворит Драгомир Стойнев ще се сблъска с изненадващ опонент

Червени апаратчици са се хванали за гушите и се готвят да сътворят истинска баталия в името на партията и оставката на лидера Атанас Зафиров, която той категорично отказва да подаде с мотива, че това щяло да покаже отричане от добрините, сътворени от червените за нацията. Вече се заговори, че няколко души имат шанс да застанат начело на левицата, ако председателят бъде детрониран.

Уж сигурният фаворит Драгомир Стойнев ще се сблъска с изненадващ опонент, който дори не е член на БСП, пише в. „Уикенд“.

Бившата първа дама на парламента Наталия Киселова се оказала знамето, под което вътрешните опозиционери в Столетницата решили да се обединят и да опитат да катурнат корпулентния си ръководител от стола на Корнелия Нинова.

Говори се, че отстранената от поста си Киселова още не може да прости, че лидерът на БСП не се е застъпил за нея след атаките на Бойко Борисов, а напротив – изтичал пръв да я натиска да подаде оставка и дори не я защитил пред своите на заседание на парламентарната група.

Не простили и други от Столетницата, които все по-умело бутат сред структурите името на юристката, като оправдават действията ѝ като извършени под натиска на безгласната буква в коалицията Зафиров, а не защото мечтата ѝ е била да унизи президента Румен Радев и да разцепи групата на МЕЧ.

Защитата на Киселова в момента е по-силна, отколкото докато разчорлената първа дама на НС вършееше и ръководеше заседанията.

Мнозина смятат, че ако бъде издигната за шеф на БСП, тя ще спечели само защото Атанас Зафиров е постъпил грозно с нея, твърдят част от „враговете с партиен билет“.

Знае се, че Зафиров се е запънал и няма да подаде оставка. Неговите поддръжници решили да организират на 10 януари пленум-фарс, да оставят председателя на поста му и да не насрочат извънреден конгрес, а лидерът да коли и беси и занапред в реденето на листите. Именно за подобна схема се тревожели социалисти, верни на каузата, а не на властовата лакомия, тъй като по думите им лидерът щял достойно да се отблагодари на съмишленици и верни по време на мандата му блюдолизци, а стойностни хора да отпаднат от списъците за изборите.

Не била ясна дори и съдбата на социалния министър Борислав Гуцанов, когото лидерът решил да скрие добре след краха на управлението и отговорникът на трудещите се и бедните не можел да се чуе и види никъде, понеже председателят му забранил да говори пред камерите.

Причината – в средите на червените се мълви, че Гуцанов ще се обърне на 180 градуса срещу политиките на вицепремиера и участието в управлението и ще съсипе БСП като продажна партия в името на лични облаги за първенците ѝ.

Вождът на БСП се опасявал и че отдавнашният му съперник за председателския стол можел отново да предяви претенции да огласи Столетницата, но според мнозинството от активисти той бил също така компрометиран и окалян от участието си в управлението, така че нямал никакъв шанс.

Друг слух пък тласка Наталия Киселова към шефския пост в БСП и тя била за стопляне на отношенията с президента Румен Радев въпреки фиаското с референдума му за еврото.

Двамата бяха на нож, но днес ситуацията с кръжеца около нея и подновената обич към държавния глава и проекта му можели да изведат БСП отново напред в електоралните предпочитания.

В редиците на левите в момента има бунтарски настроения и се очаквал почти инфарктен пленум в началото на идната година. Социалисти били готови дори за физически сблъсъци с опонентите си в залата, както е и модата между властимащите у нас.