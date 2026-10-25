26.10.2026 | 1:04

Черните лебеди на Йотова и провалът на социолозите

:В неделя никой не може да разчита на проучванията на социолозите. Нито Йотова, нито Гюров, нито ние

Черен лебед, учи Насим Талеб, е събитие, което никой не очаква, което обръща всичко и което после всички обясняват така, сякаш са го очаквали. В неделя вечерта България видя цяло ято. Поне според социолозите.

Илияна Йотова влезе в първия тур като безспорен фаворит. Излезе от него с преднина от няколко пункта, а според едно от паралелните преброявания и без преднина. На 1 ноември я чака балотаж с Андрей Гюров, когото доскоро всички виждаха като почетен втори.

Пророците от сряда

На 21 октомври „Маркет линкс“ даде на Йотова 47,3%, а на Гюров 30,6%. Почти 17 пункта разлика. На 23 октомври „Алфа Рисърч“ отчете 41,1% срещу 28,3%, а в началото на октомври същата агенция виждаше над 18 пункта. „Галъп“ говореше за близо 14.

В неделя вечерта паралелното преброяване на същата „Маркет линкс“ постави Гюров на първо място: 33,5% срещу 32,7%. „Алфа Рисърч“ отчете 34,6% срещу 32,7%, „Галъп“ 34,1% срещу 32,3%, „Мяра“ 35% срещу 31,9%. Най-щедър към президента беше „Тренд“ с 36,5% срещу 31%. Първите данни на ЦИК, при обработени малко над 7% от протоколите, дават 35,5% срещу 30,3%.

За четири дни 17 пункта се стопиха, а преднината смени собственика си. Ако това е статистическа грешка, тя е голяма колкото цяла парламентарна партия.

Обяснението вече е готово: рекордно ниската активност. Агенциите я оценяват на около 22%, най-ниската за президентски избори досега. Щабът на Йотова откри в нея дори добра новина. Хората си стояли спокойно вкъщи, защото обществото си е върнало държавата, предаде „Дневник“. Държавата явно е върната толкова успешно, че близо четирима от всеки петима избиратели решиха да не ё пречат.

Но ниската активност не обяснява защо социолозите не я видяха. Нито защо от нея губи точно фаворитът. Ако 17 пункта зависят от това кой ще стане от дивана, социологията мери дивана, а не избирателя.

Ятото

Добре, ще кажат на „Дондуков“ 2, имаше черни лебеди. Нека ги преброим. Първият долетя от затвора. Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, е помилван от Йотова още като вицепрезидент по здравословни причини. През 2025 г. е хванат с 5 кг кокаин. По данни на „Сега“ от 28 помилвани при двата мандата на Радев и Йотова шестима са осъдени за престъпления с наркотици, и всичките шест са помилвани от Йотова. Тя нарече скандала атака срещу себе си. А за записа, на който помилваният се бие в коридора на затворническата болница, отговори: „Аз вярвам на лекари, на експертизи, на болници, на епикризи“. Избирателите, изглежда, вярват на очите си.

Вторият дойде с охрана. На 22 октомври журналистката Соня Колтуклиева попита председателката на парламента Михаела Доцова точно за помилванията на Йотова. Гард на НСО я събори на земята (писахме в „Озлобен Радев, самозабравила се Доцова, безполезна Йотова“). Йотова поиска оставката на шефа на НСО Емил Тонев и той я подаде. Премиерът Радев обаче не бърза да я приеме: „Аз не искам да се ръководя от емоции точно в този етап на избори“.

Още в началото на кампанията поддръжници на Гюров обвиниха Йотова, че обикаля страната с ресурса на президентската институция. От „Дондуков“ 2 отговориха, че държавният глава не може да се откаже от охраната и специализирания транспорт на НСО. За вицепрезидент тя си избра генералния директор на държавната БТА Кирил Вълчев. В неделя обаче Йотова отиде да гласува без кортеж, с един охранител (!). Казионното се оказа излишно точно в деня, в който вече не помагаше.

Третият долетя над морето. На 6 октомври дронове удариха два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона, на около 128 км от брега. Единият потъна, екипажът му не е открит. На следващия ден, след критики, че отлага Консултативния съвет за национална сигурност, Йотова го свика и говори за влошена сигурност заради руската война срещу Украйна. Кой е изстрелял дроновете, отказа да каже, докато тече разследването. Руското посолство отрече. В Бургас кандидатката обясни, че „войната вече влезе в нашето море“. Чия е войната и кой я вкара, остана неуточнено.

Четвъртият е от азбуката. Йотова многократно обясняваше, че брани кирилицата от опоненти, според които тя ни отдалечавала от цивилизования свят. Factcheck.bg не откри нито един политик, който да е казал подобно нещо. Откри обаче, че точно тази формула употреби в парламента през 2022 г. Костадин Костадинов, а през 2001 г. с подобни обвинения беше атакуван Петър Стоянов. Божидар Божанов пък забеляза, че сайтът на президентството няма адрес на кирилица и ползва руската форма на буквите. Кирилицата, оказва се, е застрашена навсякъде, освен там, където зависи от президента.

Петият е най-нелепият. Във Варна Йотова обеща, че докато е президент, нито един български войник няма да отиде в Украйна. Никой не го предлагаше. Из фейсбук групи, сред които една за възстановяване на Паметника на Съветската армия, тръгна фалшива картинка, според която Гюров щял да прати армията на фронта. Factcheck.bg я опроверга. А и по Конституция войски в чужбина праща парламентът, не президентът. Обещание да не направиш нещо, което и без това не можеш да направиш, е евтино. Явно не чак толкова.

Или нещо друго?

Пет лебеда са много за един сезон. Но може би търсим не там. Йотова не е самостоятелна фигура. Тя е кандидатът на Радев, подкрепен от „Прогресивна България“, БСП, „Изправи се.БГ“ и ВМРО. Първият тур беше и първа оценка на половин година управление на Радев. Спряна военна помощ за Украйна. „Конструктивно въздържане“ за помощта за Киев от Европейския механизъм за подкрепа на мира. Пропусната среща на Коалицията на желаещите. На 20 октомври в София се проведе многолюден протест срещу външната политика на Радев и Йотова. Според екзитпола на „Алфа Рисърч“ сред гласувалите между 18 и 30 години Гюров води с 38% срещу 31%.

Може би черният лебед е по-прозаичен. Мнозинството, което социолозите рисуваха зад Йотова, просто не видя защо да става от дивана. А малцинството, което стана, знаеше защо.

Балотажът

Гюров покани Йотова на дебат. Дали ще има такъв по БНТ на 29 октомври, още не е ясно. Ясно е друго: в неделя никой не може да разчита на проучванията. Нито Йотова, нито Гюров, нито ние.

Лебедите на Йотова не бяха черни. Бяха бели, едри и добре видими, някои дори с охрана от НСО. Черни бяха само очилата на социолозите.

Ще ги свалят ли до неделя?

Иван Бакалов