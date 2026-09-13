13.09.2026 | 9:00

„Черният лебед“ Ивайло Симеонов влиза в битката за „Дондуков“ 2

Името на кмета на Елин Пелин се завъртя в политическите сметки още преди седмица

„Черният лебед“ в президентската битка вече е факт. Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов влиза в надпреварата за „Дондуков“ 2 като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Негов кандидат за вицепрезидент е проф. Косьо Стойчев.

Ходът изглежда изненадващ, но не идва от нищото. За евентуална кандидатура на Симеонов се заговори още преди седмица, а името му влезе в политическите сметки и беше коментирано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той подчерта, че партията не издига кмета на Елин Пелин.

Симеонов вече е внесъл документите си в ЦИК като независим кандидат, докато ГЕРБ официално остава без собствена президентска двойка.

Кметът на Елин Пелин обясни решението си с трудностите, пред които са изправени българските граждани. По думите му хората полагат все повече усилия, но могат да си позволят все по-малко. Именно към този проблем той насочва заявката си за участие в президентската битка.

Симеонов демонстрира и самочувствие преди началото на същинската кампания. Той се определи като боец, доказал се през годините, и даде заявка, че влиза в надпреварата с намерение да я спечели, а не само да участва в нея.

Кандидатът засега не навлиза в подробности по останалите политически теми. Той заяви, че ще отговаря на въпросите в хода на кампанията и ще представи позициите си след официалния ѝ старт на 25 септември.

Ивайло Симеонов е кмет на община Елин Пелин и член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Появата му добавя още един играч в президентската надпревара точно когато основните двойки вече започнаха да подреждат кампаниите си.