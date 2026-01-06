06.01.2026 | 11:48

ЧНГ на корпулентните корупционери! Кьовеши повдига обвинения по аферата „Чирен“

Наглото лобиране на Бойко Борисов пред Манфред Вебер, за да натисне европрокуратурат да смачка делото, не е дало никакъв резултат

ЧНГ на корпулентните корупционери! Делото на Лаура Кьовеши за газохранилището „Чирен” не е прекратено, даже напротив – насочва се към любими фирми на ГЕРБ. Наглото лобиране на Бойко Борисов пред Манфред Вебер, за да натисне Кьовеши да смачка делото, не е дало желания резултат.

По наша вътрешна информация, в края на м.г. Европейската прокуратура е вдигнала данъчната и осигурителна тайна на оперативно интересни физически и юридически лица, като на челно място сред тях е дежурната герберска фирма „Интерпром“. Фирмата е с едноличен собственик Калоян Люсиен Теодосиев, който е бил сътрудник на герберския депутат Стоян Тонев. Освен рекордьор по обществени поръчки, фирмата наскоро бе нагласена да получи и безпрецедентната сума от 100 милиона евро от АЕЦ „Козлодуй“, като покупна цена за една „проста ливада“.

На всичко отгоре тя бе и сред шестте фирми, разследвани от Кьовеши за присвояване на 6 милиона евро покрай строителна техника за „Турски поток“, като съдът наскоро даде ход на делото по същество. И за десерт ще добавим, че неотдавна КЕВР глоби „Интерпром“ с 300 хиляди лева за „манипулиране на пазара, осъществено чрез изпрани сделки АВА, блокова търговия и кръстосани сделки“. Разбира се не е изключено Върховният корпулентен съд, т.е. #ВАС, да отмени санкцията – но това тепърва предстои да видим.

Припомняме, че двете корпулентни фигури преди няколко месеца пуснаха компромат срещу европрокурора Теодора Георгиева като по този начин целяха да саботират разследването за Чирен. Самата тя тогава оповести, че е заплашвана от Делян Пеевски, който искал да прибере многомилионен подкуп от изпълнителите на газовия проект.

Българската прокуратура, както винаги, се направи на сляпа и глуха по въпроса. За съжаление на корпулентните фактори обаче, съдебни и други процедури касаещи корупцията в „Чирен“ са в ход не само в Люксембург – но също така и в Лондон, а и в САЩ. За тях ще разкажем повече като му дойде времето.

Bird.bg