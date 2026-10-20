20.10.2026 | 15:45

Чолаковгейт: “Кош пара” срещу “На*б*ните”. Нови записи за тежка корупция във ВАС (аудио)

След 600-те хиляди лева в торби от записа през април, сега вече имаме "един кош пара"

Преди няколко месеца публикувахме записи с гласа на бившия шеф на ВАС Георги Чолаков и адв. Веселин Димитров – бивш административен съдия, известен с прякора си “Лютеницата”. В записите се обсъждаха торби с пари “карашик”, дадени като подкуп за благоприятно решение във ВАС. Днес публикуваме нов фрагмент от разговорите,, в който пак се обсъждат корупционни практики, но вече става дума не за “торби”, а за “кош” с пари.

Лютеницата: Нали той ми вика, такова, нали беше, вика, добре човек, какво толкова? Няма значение. Другото, ако можеш да си го чукнеш, да го видиш. Тодор Петков е, някаква обществена поръчка. Те са на*б*ните, че не са спечелили и сега пускат жалбата, искат да уважим жалбата.

Очевидно тук става дума за кандидати в търг за обществена поръчка, идентифицирани цинично като “на*б*ните”, защото не са я спечелили. Разпространена практика е губещите да жалят тръжната процедура пред КЗК. Ако антимонополната комисия потвърди избора, решението й може да се обжалва във ВАС.

Този, който говори с Лютеницата и трябва да “чукне” /вероятно на клавиатура/ и да провери жалбата на “на*б*ните” е самият шеф на ВАС Георги Чолаков. Показателна е репликата на Чолаков към казаното от Димитров: “И КЗК ги…/не се разбира/”. Това индикира, че магистратът е напълно наясно със ситуацията, която му излага неговия бивш колега.

Само “Тодор Петков” е твърде оскъдна информация, за да се идентифицира конкретната поръчка. Според системата ни ЩРАК, която следи обществените поръчки от ЦАИС, няма данни за фирми, които едновременно да съдържат в името си “Тодор Петков” и да са участвали в обществени поръчки.

ЩРАК има и специален инструмент, който тръгва от дадено лице, намира фирми свързани с него и ги свързва с участия в процедури по ЗОП. Там се вижда също дали и коя фирма е обжалвала пред КЗК процедура, която не е спечелила. Единствената поръчка, която се свързва с името Тодор Петков, а и е обжалвана пред КЗК е за ремонт на улици в район Младост в София. Тя е от 2023 г. и КЗК отхвърля жалбата. Няма обаче данни решението да е обжалвано във ВАС.

Един кош пара

В продължението на разговора Лютеницата се афишира като ключов посредник. Той следи преписките, дадени му на листче и съобщава новини на кандидата. Понякога те са лоши и нещата не се случват, защото някой друг е дал “един кош пара”:

Лютеницата: И добре, че ги имама снимани, защото честно, вземал съм … лист, оставят едно листче при мен, за да мога да ги следя, да им се обаждам, да им казвам лошите новини. Като му занесохме, като взе да ми се кара, ама той не ми се кара,

Чолаков: той да не мисли… той да не мисли, че всички са като него

Лютеницата: и аз му казвам, чакай бе човек, „защо вече не ни се случват нашите работи?“, просто знам на кого е обещано. Ти ми носиш нещо, аз отивам и го нося. Плюс това викам, не винаги всяко нещо може да се случи.

Чолаков: Ти мислиш, че…

Лютеницата: Викам, какво да се случи. Плюс това Тодор Петков… те са на*б*ната страна и не са спечелили. И аз му казах: Ти какво си мислиш, като дойдат от другата страна и предложат един кош пара, да не мислиш, че отива, ти смяташ ли и като отиде, защото…, викам… петък, обади ми се. И като отиде, викам, той какво да направи, той не им е началник, отива, то е въпрос на отношение, такова.

Догадка от контекста е, че детайлите за въпросната обществена поръчка може да са написани на листчето, за което говори Лютеницата и да не са обсъждани на глас с Чолаков. Възможно е тогава Тодор Петков да е съдията от ВАС, който гледа дела по ЗОП, а не собственик на фирма, който иска да му се реши проблема.

Видно от системата ни ЩРАК, Лютеницата е добре запознат с технологията на обществените поръчки. В бизнеса той определено не е от страната на “на*б*ните”. Пряко свързаните с Веселин Димитров фирми са спечелили близо 30 милиона евро обществени поръчки през годините, като над 2 милиона от тях са европейски фондове.

След публикуването на първите записи с Чолаков и Лютеницата бившият шеф на ВАС реагира като отхвърли автентичността им и ги определи като създадени с изкуствен интелект. Софийска градска прокуратура образува производство, по което все още няма произнасяне. Налице са съмнения, че прокуратурата на Джуджетата, управлявана от скандалната Емилия Русинова, е сключила сделка с Чолаков.

Bird.bg