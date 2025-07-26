26.07.2025 | 12:42

Чудовището на „Позитано“- с глава на Радев, крака на Борисов и тяло на Момчето

БСП живее на съпружески начала с ГЕРБ. БСП гласува с ГЕРБ, кадрува с ГЕРБ и така участва в саботажа на собствената си идентичност

На обсъждане на нова партийна програма в щаба на БСП социологът Андрей Райчев дал ценен стратегически съвет на новото ръководство: да си оправи отношенията с президента Радев, но да не къса с Борисов…

Съветът на Андрей Райчев към БСП е като да препоръчаш на вълка да стане вегетарианец, но без да се отказва от агнешкото. Самият опит да се балансира между политическите антиподи Радев и Борисов е или дълбока наивност, или дълбок цинизъм. По-вероятно второто. Защото съюз с Борисов по дефиниция изключва подкрепа за Радев и обратно.

Истинската трагикомедия започва, припомним ли си, че днес БСП живее на съпружески начала с ГЕРБ. БСП гласува с ГЕРБ, кадрува с ГЕРБ и така участва в саботажа на собствената си идентичност. Каква социалистическа партия е тази, която подпира дясно-либерална власт, гласува за американски ракети за един милиард и одобрява бюджета на ГЕРБ като прилежен счетоводител?

Да не пропусна еврозоната – знамето на новата управленска коалиция. БСП одобри еврозоната с фанфари, въпреки че в точка 100 от собствената й предизборна програма пише: „Влизане в Еврозоната, когато доближим стандарта на живот на средноевропейските страни…“

Евростатистиката е безпощадна – доходите у нас са толкова далече от тези в Чехия, Словакия и Унгария, колкото сме далече от най-близката черна дупка във Вселената. Точка 100 бе само за 100-те дни до изборите, след което паметта се преформатира. По съвета на Райчев Чудовището на „Позитано трябва да е с глава на Радев и крака на Борисов.

Но защо ли Райчев е пропуснал тялото на Момчето? Тялото е на Момчето!

Колкото и да се преструва, че играе по собствена партитура, управляващата коалиция се движи от мускулите и командите на Момчето. Момчето държи лостовете в парламента, диктува кадровите решения, контролира „независимите“ институции и раздава картите така, че БСП играе с чужди чипове и на неговата маса. Чудовището на Позитано е новият хибрид на политическия ни пазар: без лице, без съвест, но с ясен собственик.

Велизар Енчев