28.03.2026 | 8:06
Чувствате ли вече еврото какво прави?
Преди десет лева, сега десет евро. Кво му плащаш?
Оставете сметките за тока – там е друга опера.
Където и да отидеш като услуги – фризьори, ветеринари, счетоводители за данъци, нотариуси, адвокати и тъй нататък – цените отговарят на левовете. Преди десет лева, сега десет евро. Кво му плащаш?
Ма кошницата с яйца и сирене не се променяла много. Животът не е само кошницата с ядене…
Без да съм фен на конспиративните теории, имам чувството, че ЕРП-тата надуха сметките за топлата зима, за да ревем около тях и да не виждаме, че не са единствените – всичко поскъпна безбожно. Обаче протестираме за токовите сметки, където доказването е невъзможно, докато ни съдират кожите отвсякъде – индивидуално, не масово и незабележимо.
Но джобът ни се изпразва…
Зоя Деянова
оставете коментар
МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
