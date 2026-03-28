28.03.2026 | 8:06

Чувствате ли вече еврото какво прави?

Преди десет лева, сега десет евро. Кво му плащаш?

Оставете сметките за тока – там е друга опера.

Където и да отидеш като услуги – фризьори, ветеринари, счетоводители за данъци, нотариуси, адвокати и тъй нататък – цените отговарят на левовете. Преди десет лева, сега десет евро. Кво му плащаш?

Ма кошницата с яйца и сирене не се променяла много. Животът не е само кошницата с ядене…

Без да съм фен на конспиративните теории, имам чувството, че ЕРП-тата надуха сметките за топлата зима, за да ревем около тях и да не виждаме, че не са единствените – всичко поскъпна безбожно. Обаче протестираме за токовите сметки, където доказването е невъзможно, докато ни съдират кожите отвсякъде – индивидуално, не масово и незабележимо.

Но джобът ни се изпразва…

Зоя Деянова