16.10.2026 | 17:49

Данчо Ментата стана съветник на шефа на КНСБ

Петър Витанов от ПБ сравни Петър Димитров с Джими Хофа

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов отправи остри критики към председателя на КНСБ Пламен Димитров часове преди днешния протест на синдиката в центъра на София за по-високи доходи в Бюджет 2027.

Витанов сравни Димитров с легендарния американски синдикалист Джими Хофа, за когото се твърди, че е имал връзки с организираната престъпност и изчезва при мистериозни обстоятелства през 1975 г.

„Чували ли сте за знаменития американски синдикален лидер Джими Хофа, ръководил най-влиятелния профсъюз на шофьорите от 1957 до 1971-а година? Същият използвал неподозиращите работници, за да организира стачки в полза на мафията“, написа депутатът от управляващата партия снощи във фейсбук.

„В България най-сериозният синдикален лидер е друга порода. Той бе „кошмар“ за петнадесетгодишното управление на Борисов и Пеевски. Протестираше рядко, но затова пък винаги съгласувано с тях. Бе гласовит, но винаги срещу опозицията“, завява Витанов по адрес на Димитров.

Според председателя на ПГ на ПБ ръководителят на КНСБ е убеждавал синдикалисти от месеци да стачкуват ефективно „срещу какво няма значение – само да са на площада“.

„Утре щял да протестира срещу себе си. Защото сам договори изчисляването на минималната работна заплата. Всъщност не – отсъстваше по време на преговорите с работодателите в Бюджетна комисия“, пише още Витанов.

По думите му Димитров „в името на старата дружба с ГEРБ и ДПС винаги е готов да удари рамо, „угрижен“ за държавните финанси“.

Витанов твърди, че новият официален съветник на председателя на синдиката е „Данчо Ментата“, изглежда визирайки бившия депутат от ДПС Йордан Цонев.