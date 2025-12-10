10.12.2025 | 13:54
ДБ иска забрана НСО да охранява Пеевски
Според тях Националната служба за охрана може да пази единствено председателя на парламента

С промени в закона за НСО „Демократична България“ искат да се забрани на службата за охрана да пази санкционирания за корупция партиен лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Според ДБ хора на НСО могат да охраняват само председателя на парламента, но не и обикновени депутати.

„Призоваваме това да бъде придвижено максимално бързо в комисии и в пленарна зала. Ако не се случи, между първо и второ четене на бюджета, ще го предложим отново, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена“, каза съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той изтъкна, че в момента освен от НСО Пеевски е пазен от баретите и от Специализирания отряд за борба с тероризма, полиция, жандармерия и частна охрана. „На тази гавра с българската държавност трябва да се сложи край“, каза той и допълни, че Пеевски се е сдобил със солидната охрана заради фалшив сигнал, че отряд на руското ГРУ е влязъл в България да го отстрани.

Освен това от „Демократична България“ внасят изменения в закона за мерките срещу изпирането на пари, така че санкциите по глобалния закон за корупция „Магнитски“ да се прилагат спрямо Пеевски.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране