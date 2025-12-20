20.12.2025 | 12:52

ДБ: “Когато Пеевски държи печата за сделките с ‘Лукойл’, цензурата стига до bTV и Цънцарова“

''Чувам критика, че частна медия можела да прави каквото си иска, но в случая с бТВ и Мария Цънцарова това не е така''

„Чувам критика, че частна медия можела да прави каквото си иска, но в случая с бТВ и Мария Цънцарова това не е така по две причини.“ Това коментира съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в пост във Фейсбук във връзка с разпространена информация в медии за отстраняване на Мария Цънцарова от ефир.

„Имаше обявен протест и силно недоволство срещу това решение, тъй като има обосновани предположения, че това е по искане на Пеевски, който не понася независими журналисти,“ коментира той.

Божанов посочва, че първо медиите имат особен статут и за тях важат особени правила, поради важната роля, която имат в обществото. Затова има конституционни гаранции за тяхната свобода, затова има и т.нар. акт за медийна свобода на ЕС, отбелязва той.

Второ, медиите са част от корпоративни групи, които имат вземане-даване с държавата. И когато властта използва финансови ресурси и потоци за определяне кадровата и редакционна политика на една медия, това е проблем, срещу който трябва да се протестира, заявява Божанов.

По втора точка фактите са следните: Чешката PPF Group е собственик както на бТВ, така и на Йетел и на Шкода Груп. Йетел получава пари по Плана за възстановяване и устойчивост (трите телекома получават общо около 400 млн. лв. за покриване на слабонаселени региони с високоскоростен интернет), посочва съпредседателят на „Да, България“. „Шкода“ доставя мотриси за БДЖ (отново по ПВУ), а предстоят процедури за закупуване на локомотиви за дълги разстояния, където също е потенциален участник. И когато Пеевски контролира кой какво възлага, от едната страна са парите, от другата страна има някакви искания, коментира още Божанов.

Но черешката на тортата е преговаря ли PPF за закупуване на рафинерията от „Лукойл, посочва той. Ако да (каквато информация има), то Пеевски държи финалния печат за сделката – нещо, което ГЕРБ му гласуваха – ДАНС да одобрява всяка сделка конкретно с „Лукойл“, допълва Божанов.

„Та, когато има толкова много финансов ресурс, който зависи от държавата, то сигурно ли е, че получаването на този финансов ресурс не влияе върху редакционната и кадрова политика? А този, #който „дава“ или „не дава“ може ли да използва тези лостове, за да влияе върху редакционната и кадрова политика? Със сигурност това са въпроси отвъд просто това какво решава да прави с кадрите си една частна компания“, коментира още Божидар Божанов.

Снощи лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов коментира във Фейсбук казуса с водещата на БТВ Мария Цънцарова. БТВ е частна фирма и може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска, написа той.