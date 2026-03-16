16.03.2026 | 10:12

Делян Пеевски се захвана и с електромерите

ПГ на ДПС-НН иска КЕВР да заплаща проверките на електромерите във връзка с високите сметки за ток от началото на годината

Парламентарната група (ПГ) на „ДПС – Ново начало“ внася промяна, която да задължи Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да заплаща проверките на електромерите във връзка с високите сметки за ток от началото на годината.

Скандално високите сметки за ток от началото на годината изкараха хората на улицата, но протестите им не срещат подкрепа от институциите. Нещо повече, ако потребител поиска проверка на електромера си, той трябва да заплати за нея. Това е крайно несправедливо, защото рискът да трябва да заплатят над 60 евро от джоба си възпира много хора от това да поискат проверка на измервателните уреди, допълват от пресцентъра на партията на Делян Пеевски.

Затова ПГ на „ДПС – Ново начало“ внася промяна, с която ще задължи КЕВР да заплаща тези проверки. Това ще даде възможност да бъдат проверени над 100 000 електромера по искане на граждани, посочиха от партията. С промените се предвижда и одит на системите за изчисляване на сметките на електроразпределителните и газоразпределителните дружества, за да се гарантира прозрачност и яснота при формирането на сметките, посочиха от „ДПС – Ново начало“. Над 15 000 потребители са подали сигнали за високи сметки за ток, съобщи служебният енергиен министър в началото на месеца.