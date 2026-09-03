03.09.2026 | 22:34

Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана и преди заради жестоко убийство

Министърът на вътрешните работи заяви, че при ареста не са използвани боди камери

Иван Демерджиев определи задържането на Гергана Петрова край премиера в Струмяни като „изключително грешно решение“, тъй като липсвали законови основания за арест.

Той посочи сериозни пропуски в организацията на охраняваното посещение – областният директор на МВР не е бил на терен, а полицаите не са разполагали с боди камери.

Демерджиев заяви, че е възложил на Инспектората подробна проверка на случая; по думите му Петрова е имала основания да бъде проверена, но липсата на личен документ сама по себе си не оправдава задържането.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира случая със задържането на Гергана Петрова.

„Не е имало боди камери, изключително грешно решение да се постъпи към задържане. Имало е основание да бъде проверена въпросната дама, това не е първият й сблъсък с полицията, през годините е била задържана по подозрение в много жестоко убийство“, обясни той.

Има пропуски в организацията на посещението на премиера в Струмяни, а решението за задържането на жената, която се е намирала в близост до охраняваното лице, не е било обосновано със законови основания. Това заяви Иван Демерджиев.

По думите му при подобно мероприятие областният директор на МВР е трябвало да бъде на терен, да се запознае със ситуацията и да ръководи действията на служителите.

„Има пропуски в цялостната организация на посещението на премиера там. При такъв тип мероприятия мястото на областния директор е на терен. Той трябва да се запознае със ситуацията, да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва лично да ръководи хората си в такава ситуация“, каза Демерджиев.

Той посочи, че областният директор не е бил на място, а служителите не са разполагали с боди камери. Демерджиев уточни, че е било разпоредено при извършване на действия на терен полицаите да бъдат снабдени с такива устройства.

Според него „изключително грешно решение“ е било да се пристъпи към задържане на жената. Той уточни, че е имало основание тя да бъде проверена, тъй като не е разполагала с документ за самоличност.

„Тя не е разполагала с документ в себе си, но това не е основание за задържане“, заяви Демерджиев.

Демерджиев посочи още, че жената вече е имала досег с полицията. По думите му преди три години тя е била задържана по подозрение за участие в жестоко убийство на човек, с когото е живяла на съпружески начала.

„Аз не слагам знак на равенство или връзка между двата случая. Казвам, че госпожата е имала досег с полицията нееднократно. Това е едно от случаите“, подчерта той.

Демерджиев допълни, че когато човек с подобна история се намира в близост до лице, охранявано от НСО, е нормално службата да реагира.

Той каза още, че както лично той, така и главният секретар многократно са обяснявали на служителите, че до задържане трябва да се пристъпва само когато са налице законови основания.

По случая с убийството на българо-американския бизнесмен Демерджиев заяви, че са извършени оперативни действия от СДВР.

„Всяко убийство, което не е разкрито докрай, се работи по него, не само по това“, каза той.

Демерджиев съобщи, че е възложил на Инспектората да бъде извършена подробна проверка на целия случай.

Не стана ясно дали служителите от НСО предварително са били запознати с миналото на Петрова.

Министърът каза още, че действията на полицаите и на техните ръководители на място за него не са адекватни и именно затова е предприел мерки незабавно. „НСО са поискали да бъде извършена проверка. Проверка е извършена. Но действията след проверката, която е извършена, не ги подкрепям по никакъв начин. Видяхте, всъщност, реакцията ми“, добави още той.

Попитан ще има ли още наказани, Демерджиев заяви, че в момента, в който инспекторатът, който прави проверка, излезе със заключение, ще се действа съобразно него.

По думите му просто има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.

„На първо място моето виждане е, че при такъв тип мероприятия при това наводнение, което се случи там, мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае със ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там. Не е посетил мястото. Не е имало боди камери. На полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са с боди камери“, каза той.

Припомняме, че инцидентът стана публичен след разпространението на видеокадри, на които се вижда как трима полицаи отвеждат Петрова, докато тя настоява, че не е нарушила закона.

От МВР и НСО обявиха, че жената е навлязла в журналистическа зона и е отказала да се легитимира.

Премиерът Румен Радев разпореди проверка на случая, а политическите сили ГЕРБ, ПП и „Да, България” поискаха обяснения за полицейския произвол и ареста на журналист по време на изпълнение на служебните му задължения.