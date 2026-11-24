24.11.2026 | 14:26

Демерджиев нападна прокуратурата заради фалшивите инвалиди

Вътрешният министър потвърди за арести на лекари след операцията в София, Разград, Враца, Мездра

Вътрешният министър Иван Демерджиев нападна остро прокуратурата заради фалшивите ТЕЛК решения. Той отправи тежки критики по повод твърденията на окръжния прокурор на Разград, че схемата за издаване на фалшиви ТЕЛК решения е известна от години, а при последната операция били установени само нови участници в нея. Той говори пред журналисти преди да присъства на международната публична лекция „Срещу мафията: Смелостта на избора“, с подтема „Палермо – България: Италианският опит в борбата с мафията“.

Според Демерджиев, ако представители на държавното обвинение са разполагали с подобна информация, те са били длъжни да предприемат своевременни действия. „Трябва да им е ясно, че по силата на закона, ако знаят за такива схеми, трябваше да са ги разбили отдавна. Имат всички инструменти за това“, категоричен бе министърът.

Той призова прокуратурата да се ангажира по-активно с разкриването и пресичането на подобни престъпни практики, вместо да коментира тяхното съществуване постфактум и да се държи като жълта агенция. По думите му към момента именно само служителите на МВР предприемат активни действия за противодействие на тези злоупотреби.

Във вторник сутринта окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров обяви пред NOVA, че установените по новото разследване четирима медици са от София. Очаква се материалите по делото да бъдат изпратени по компетентност на Софийската градска прокуратура заради данни за организирана престъпна дейност предимно на територията на столицата. Демерджиев отхвърли и съмненията за политически чадър над участниците в подобни схеми, като подчерта, че активните действия на МВР са доказателство за наличието на политическа воля за прекратяване на незаконната им дейност.

Иначе министърът потвърди, че при операцията има задържани лекари.

Ден по-рано стана ясно, че няколко лекари са сред вече задържаните 14 души в акцията на полицията срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения. Освен в София, тя обхвана и в Разград, Враца, Мездра. Сред задържаните при цялата операция има 4 лекари и 5 посредници. Арестувани са и двама с фалшиви ТЕЛК.

От Министерството на вътрешните работи все още не са разкрили официално подробности за схемата. По информация от източници, близки до разследването, цитирани от БНР, всеки от четирима от задържаните лекари е отчел по над 30 000 прегледа и е издал над 4000 направления за по-малко от две години. Засега не се уточнява в кои лечебни заведения са работили тези медици.

Акцията е свързана със съмнения за издаване на фалшиви ТЕЛК решения, чрез които може неправомерно да се получават средства от Националния осигурителен институт (НОИ). Преди повече от месец вътрешният министър Иван Демерджиев и здравният министър Катя Ивкова обявиха, че предстоят полицейски операции, насочени срещу подобни практики.

Нито от МВР, нито от прокуратурата обясняват колко от задържаните и проверяваните са обвинени или ще бъдат обвинени.

По данни на БНР акцията е засегнала и голяма болница в центъра на столицата, където работят две ТЕЛК комисии. По информация на лекари от лечебното заведение полицейската проверка е започнала около 8 ч. сутринта.

Във връзка с проведената на 23 ноември 2026 г. специализирана проверка срещу предполагаеми злоупотреби при издаването на ТЕЛК решения, категорично се разграничаваме от всякакви неправомерни практики и действия, противоречащи на закона и медицинската етика. Това пък написаха часове по-късно от Първа градска болница в София.

„Държим изрично да уточним, че съобщеният в медиите брой задържани лица се отнася до проверка, проведена в няколко области на страната, а не единствено до Първа градска болница. При проведените действия на територията на лечебното заведение е проверено едно лице“, добавиха от болничното заведение.

И добавят: „Нито изпълнителният директор, нито ръководството на болницата участват в медицинската преценка и определянето на степента на увреждане или трайно намалена работоспособност. Контролът върху медицинската експертиза се осъществява от нормативно определените компетентни институции, сред които НЕЛК, РЗИ, НОИ и НЗОК“.една и съща диагноза – „разширени вени“.