24.11.2026 | 14:30

Радев: Пред Коцев има въпроси, касаещи „Баба Алино“

Отговорът обаче не трябва да става по този начин, не може да се подменя гражданският вот. Премиерът коментира и скандала с ТЕЛК и протестите на държавни служители

Премиерът Румен Радев коментира отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев.

„Пред Коцев има въпроси, касаещи казуса „Баба Алино“ и друго незаконно строителство, но аз съм убеден, че отговорът на тези въпроси не трябва да става по такъв начин“, каза той. По думите му има такива проблеми в много български общини.

„Очаквам партиите, които имат членове и тази ОИК, много ясно да заявят своите мотиви да отстраняването на Коцев от поста. Ние трябва да знаем тези мотиви. Ние трябва да чуем, като общество, мотивите на тези партии защо свалиха Коцев от кметския пост“, каза Радев. Той подчерта, че „Прогресивна България“ няма представители в ОИК-Варна.

По думите му Коцев дължи отговори на много въпроси, но премиерът не одобрява „начинът, по който се подменя вота на гражданите“.

Злоупотребите с ТЕЛК

Радев коментира и акциите срещу неправомерното издаване на ТЕЛК решения, като заяви, че правителството подготвя цялостен подход за справяне с проблема.

По думите му непрекъснатото нарастване на разходите поставя под натиск държавния бюджет, а злоупотребите деморализират обществото и ощетяват хората, които действително се нуждаят от подкрепа.

Премиерът подчерта, че целта на правителството е да ограничи нарушенията до минимум, така че публичните средства да бъдат насочени към нуждаещите се. „Те заслужават повече внимание, заслужават повече подкрепа“, заяви Радев.

Недоволството в ключови държавни институции

По повод недоволството сред служителите на Националния осигурителен институт (НОИ) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) министър-председателят заяви, че оценява високо тяхната работа и е наясно с натоварването им.

Той обърна внимание и на психологическото напрежение, на което са подложени служителите заради ежедневната си работа със социалните проблеми на гражданите.

Радев увери, че кабинетът полага усилия за осигуряване на повече средства за възнаграждения в рамките на възможностите на бюджета. Той посочи, че работата по подобряване на условията няма да приключи с приемането на бюджета.