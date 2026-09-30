Демерджиев разпореди пълна проверка имало ли е жалби от Филипов в МВР

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от бизнесмен от Пловдив с инициали И.Ф., които да касаят опасения за неговата безопасност.

Това съобщиха от пресцентъра на МВР след убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

В официалните регистри на Министерството на вътрешните работи информация за такива няма, посочват от МВР.

По повод тиражирана публично информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, Демерджиев е разпоредил и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Данни за подобни действия през 2025 година липсват.

В тази връзка министър Демерджиев разпореди на главния секретар на МВР да се извърши пълен анализ дали няма неглижиране на важни обстоятелства и данни при действията на органите на реда през 2025 година.