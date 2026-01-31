Демерджиев за партията на Радев: Всеки може да е партньор след изборите, ако има същите цели

Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев смята, че всеки, който припознава целите на проекта около Румен Радев, може да бъде негов партньор след изборите. Според него в новата партия трябва да се привлекат хора, които не са участвали досега в политиката.

Той очаква всички участници в бъдещата партия на Румен Радев да бъдат подложени на натиск и репресии, както се е случило и с него. Румен Радев даде първото си интервю след излизането си от „Дондуков“ в “Панорама“, но не даде конкретни отговори на въпросите около бъдещата му партия. Той каза, че тя ще се изгражда след изборите и не стана ясно как ще се яви на предстоящите избори.

Хората в новата партия

Демерджиев коментира пред бТВ, че решението кой ще попадне в кандидат-депутатските листи е на Радев, но според него трябва да бъдат привлечени хора, които не са участвали досега в политиката. “Много важно е да се привлекат хора, които не са участвали до момента в политиката, не защото нямат капацитет, а защото не са искали да влизат на този терен. Тези хора трябва да осъзнаят, че ако искаме да има реална промяна, трябва да се включат“, каза Демерджиев, който се очаква да е едно от лицата на проекта около Радев.

Възможните партньори

На въпрос за потенциални партньори след изборите Демерджиев уточни, че гледа на това през призмата на целите на проекта. “Всеки, който припознава тези цели, е естествен партньор. Колкото повече естествени партньори има, толкова по-голям е шансът“, обясни той.

Партийното строителство

“Не знам да се строи партия на Румен Радев. В краткия времеви интервал до изборите това не е реалистично“, коментира Демерджиев. Той обясни, че участието му в политиката е мотивирано от целите, които споделя с Радев, а не от лична амбиция за постове. “Имам цел, като част от един екип, да постигна тези цели. Постовете трябва да бъдат инструменти, чрез които да се постига нещо смислено за хората и за държавата. Ако ги използваш като самоцел, те са абсолютно безполезни“, каза Демерджиев.

Бившият министър отбеляза, че значението на постовете се вижда и в контекста на изборния процес. “От министъра на вътрешните работи, от министъра на електронното управление и от премиера зависи изключително много как ще протече изборният процес. Видяхме, че може да се стигне до саботиране на машинния вот, когато тези хора не изпълняват функциите си“, обясни той.

“Хората искат това, което си говорим, да го видят претворено в действия“, коментира Демерджиев.

Той уточни, че много хора са готови да помогнат без да търсят постове или облаги, като каза, че “много хора в момента предлагат помощ на един такъв проект без да искат нищо, без да търсят постове, без да търсят каквито и да е облаги“.

Демерджиев говори и за личната си връзка с Радев, като сподели, че се познават от началото на кампанията му през 2016 година и са споделили възгледи за управлението на страната. “В момента, в който се опознахме, споделихме възгледите си, защото това, което виждах в държавата, не ми харесваше. Многократно съм заявявал това пред него“, каза Демерджиев.