19.08.2026 | 22:08

Денков сменя Гюров за президент

В ПП-ДБ били силно разочаровани от нерешителността на финансиста, пристрастен към голфа, бейзбола и колоезденето, да обяви категорично политическите си намерения

Николай Денков е възможно да бъде номиниран от така наречената демократична общност за президент, твърди изданието „Филтър“.

Въпреки че досега за неофициален кандидат се спрягаше Андрей Гюров, вече дори хора от твърдото ядро в партията не били сигурни, че той е най-подходящият за поста. В „Промяната“ и „Демократична България“ били силно разочаровани от нерешителността на финансиста, пристрастен към голфа, бейзбола и колоезденето, да обяви категорично политическите си намерения. Бившият служебен премиер води от доста време неофициална кампания, заснемайки всеки ден режисирани видеа, в които показва всекидневието си или се изказва по-важни въпроси. Въпреки това не става ясно дали сериозно обмисля да се включи в битката за „Дондуков“ 2. Така всъщност от месеци загрява край тъч линията и тренира спринтове, но не излиза на терена.

Някои от лидерите на „Промяната“ също се отнасяли негативно към политическите му амбиции, защото се притеснявали, че дори да не спечели, участието му в кампанията ще го превърне в своеобразен лидер на демократичната общност, около когото след време може да се формира ново ядро в ПП.

Съпартийците на Андрей Гюров като цяло не били особено ентусиазирани от предстоящите през есента избори, тъй като осъзнавали, че нямат кандидат с истински потенциал, за да ги спечели. Все пак те щели да подкрепят Гюров, ако той излезе на терен, но щели да постъпят по същия начин и ако Николай Денков се включи в състезанието. Неговото име се коментира все по-често като евентуален кандидат, а дипломираният химик също бил готов да премери сили за държавния пост. С него вече били водени първи разговори за подобен сценарий. Денков е засилил активността си напоследък и се изказва по повечето актуални скандали и сюжети, като основно атакува правителството на Румен Радев, който обяви, че ще подкрепи Илияна Йотова.

Мераклия за президентския пост е и бившият министър на земеделието в правителството на Андрей Гюров – Иван Христанов. Той обяви, че ще бъде издигнат от инициативен комитет, и се похвали, че музикантът Денис Ризов застава зад номинацията му. Христанов разчита на гражданска подкрепа, защото според собствените му думи бил винаги центристки ориентиран. Като министър Иван Христанов обещаваше, че ще пребори корупцията в сектора, а като заместник-министър на земеделието през 2022 г. бе острие в акциите за връщането на фитосанитарния контрол на ГКПП „Капитан Андреево“ на държавата.

В първата си публична изява новият кандидат за държавния пост демонстрира коренно различно поведение от познатото досега. Христанов явно е работил с имидж специалисти, защото говори значително по-спокойна, жестикулира режисирано с ръцете, ту ги скръства отпред, ту вдига едната или другата, за да постави смислов акцент на някоя дума.

Единственият, който досега официално обяви кандидатурата за президент освен Илияна Йотова и Иван Христанов, е бившият военен министър Николай Ненчев. Включването му в предстоящата битка се възприема по-скоро като екзотика, която вероятно ще се превърне единствено в повод за създаването на остроумни мемета и скечове.

Засега не е ясен кандидатът на „Възраждане“, но предположенията са фокусирани върху лидера на партията Костадин Костадинов, който има значителна фен база сред патриотично-националистически настроения електорат. Ще бъде любопитно и какви последователи все още има бившата шефка на БСП Корнелия Нинова, която също не е изключено да скочи в битката.