04.01.2026 | 19:50

Десетки СНИМКИ с Мадуро, на всичките – с различни дрехи. Защо го преобличат?

Цари дезинформационна буря за ареста на венецуелския президент

Едно денонощие след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, интернет е залят с негови снимки – от ареста, през транспортирането му до вкарването му затвор в Бруклин. Един детайл обаче прави огромно впечатление – на всяко изображение той е с различни дрехи.

Хората се питат – защо го преобличат? Експертите отговарят – има вълна от манипулирани и AI-генерирани изображения, които се смесват с малък брой официално разпространени кадри.

Първата снимка на Мадуро – облечен в сив анцуг Nike и с предпазни очила и антифони – беше разпространена от американския президент Доналд Тръмп в неговата социална мрежа.

На кадъра венецуелският държавен глава изглежда е придружаван от агент на DEA, макар това да не е напълно ясно заради начина, по който изображението е изрязано. Доналд Тръмп написа за него: „Николас Мадуро на борда на USS Iwo Jima“.

За нея със сигурност може да съдим, че е автентична заради източника.

Малко след това в интернет започнаха да излизат редица изображения, без източници, но разпространявани в социални мрежи, новинарски сайтове и информационни агенции. Решихме да се обърнем към ChatGPT, който да анализира най-често циркулиращите от тях.

Мадуро – държан от двама агенти на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA).

Тази снимка е качена в „Ройтерс“ и се разпространява като официална. Но кадърът очевидно е с лошо качество.

На изображението се вижда как Мадуро вече не е с дрехите от първата снимка, разпространена от Тръмп. Тук той е с черно яке, черна шапка и син панталон. На ръцете си нови белезници.

Изкуственият интелект е категоричен логото на стената не отговаря на реална официална емблема на американска федерална институция.

Надписът DEA присъства, но шрифтовете и разположението са непоследователни, а камерата е „перфектно позиционирана“, сякаш за PR кадър.

Извод: Вероятно инсцениран или AI/композитен кадър.

Мадуро на борда на самолет

Снимка: Facebook

Следващият кадър, който упорито циркулира е на венецуелския президент, облечен в бяло и заобиколен от военни, на борда на самолет. За него няма източник, както и официална информация за пътуване по въздух.

Изкуственият интелект е на мнение, че осветлението е „меко“, почти студийно. Текстурите на стените и седалките са неестествено гладки, а военните униформи са неконкретни – без ясни отличителни знаци, рангове, имена.

Също така, лицето на Мадуро изглежда прекалено „чисто“, с леко восъчна кожа

Извод: Много висока вероятност за AI-генерирано изображение. Този кадър масово циркулира в социални мрежи и е типичен пример за „cinematic AI arrest image“.

Мадуро заобиколен от множество агенти на DEA

При следващите два кадъра венецуелският президент е със синьо-черен анцунг и с джапанки. При първата снимка, с белезници на ръцете и придружаван от множество служители на Агенцията за борба с наркотиците, той върви по писта на летище.

ChatGPT твърди, че той е доста реалистичен – групата от хора е неподредена, осветлението е слабо а средата натурална – вижда се мокър асфалт.

Въпреки това липсва първоизточник, няма метаданни на изображението, липсва агенционен кредит. В допълнение – DEA обикновено не допуска подобни групови кадри при реални операции

Извод: Непотвърден автентичен кадър или добре направен staging

На четвъртия кадър Мадуро отново е със същите дрехи – седнал на стол и заобиколен от агенти с „блърнати“ лица.

Снимка: Facebook

Според изкуствения интелект това е най-проблемният кадър, манипулацията се издава от позата – президентът е усмихнат и с вдигнати нагоре палци. Лицата на служителите са скрити, което типично за AI. Също така, подобна снимка би била немислима при реален арест на действащ държавен глава.

Извод: Почти сигурно AI-генерирано или пародийно изображение.

Визуалният анализ на разпространяваните кадри показва, че голяма част от тях са с неясен произход и съдържат признаци генериране с AI. Различното облекло на задържания в отделните снимки не очертава реална хронология на събитията, а по-скоро илюстрира мащаба на дезинформацията след новината. В интернет циркулират и много други кадри, които обаче ясно се различават, че са обработвани.

Експерти допускат, че в манипулацията може да участват не просто обикновени почитатели на AI, а официалните американски власти.

В подобна ситуация отговорността на медиите е да обозначават ясно непровереното съдържание и да не превръщат визуалните спекулации в факт.