Директорката на ВиК холдинга е жена на шефа на ДАНС Деньо Денев

От „Да, България“ настояват за оставката на шефката на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, това заяви Божидар Божанов в кулоарите на парламента.

Мотивите, които изтъкнаха от партията – целият скандал с водата и покачването на цените, което по тяхна информация е станало с „активното съдействие на „ВиК холдинг“ през последните няколко месеца.

„Шефката на „ВиК холдинг“ е женаната на Деньо Денев – шефът на ДАНС. Не може едно семейство да контролира водата и националната сигурност. Това е огромна сила и огромен инструментариум в ръцете на хора, които в миналото и сега продължават да изпълняват желанията на Пеевски„, посочи Божанов и допълни: „За да не стават интриги и да не се обяснява на хората как служебното МРРБ едва ли не е вдигнало цената на водата, да бъде сменена шефката на „ВиК холдинг“, която е съпруга на Денев“.

Той обясни, че цената на водата се определя от ВиК дружествата, а пределната цена е определена от КЕВР.

На въпрос от медиите, че Ирена Георгиева – Денева е изпълнителен член на Управителния съвет, а председател на Надзорния съвет е посочено друго име, дали тя го управлява в действителност като такава позиция, Божидар Божанов потвърди и обясни, че изпълнителният член на Управителния съвет е де факто управляващият дружеството.