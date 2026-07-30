30.07.2026 | 21:05

ДПС пробва да блокира през съда изгонването си от „Врабча“ 23

Подадена е жалба, която спира изпълнението на решението на МС до окончателен съдебен акт, обявиха от партията на Пеевски

ДПС на Делян Пеевски блокира през съда изгонването си от централата на ул. „Врабча“ 23 в София.

Миналата седмица правителството на „Прогресивна България“ взе решение партията да напусне сградата в рамките на десет дни. От ДПС тогава отговориха, че ще обжалват в съда, което сега се потвърждава.

От партията на Пеевски първоначално отговориха лаконично, че действат, както са обявили, и следват процедурата. По-късно обаче съобщиха във фейсбук: „Решението на Министерския съвет от 22.07.2026 г. за отнемане на централата на „Движение за права и свободи“ е обжалвано по предвидения в българското законодателство ред пред компетентния съд. Съгласно закона подадената жалба спира изпълнението на решението и всички произтичащи от него правни последици до постановяване на окончателен съдебен акт.“

Оттам припомнят изявлението на регионалния министър Иван Шишков, че на ДПС ще бъде предоставена нова сграда по реда на Закона за политическите партии. Затова и от формацията на Пеевски в момента са в процес на разговори с компетентните институции.

От Министерския съвет сега искат да предоставят сградата – която е бивша централа и на НДСВ, и на АБВ – на Националната агенция за приходите (НАП).

В края на 2024 г. служебното правителство на Димитър Главчев изгони спешно няколко институции, за да предостави цялата постройка на ДПС. Размерът на сградата обаче изглежда непропорционално голям спрямо електоралната мощ на партията. Това бе един от аргументите на властта да изгони ДПС оттам.

От партията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания политик отвърнаха, че имат действащ договор и че са „инвестирали много за реновирането на сградата“.