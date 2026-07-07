07.07.2026 | 22:17

ДПС в Никола Козлево се разпадна, общинари обявиха, че няма да са заложници на Пеевски

Десет от общо 13 общински съветници обявиха „независимост от корупционера“

Десет от общо 13 общински съветници в управляваната от кмет на ДПС община Никола Козлево обявиха „независимост от Пеевски“. В декларация, огласена на извънредна сесия на 6 юли, десетте съветници заявяват решението си да напуснат политическите формации ДПС, БСП и НДПС, от които са били избрани през 2023 г. и да бъдат независими представители на местната власт. Заедно с тях, независимост обявиха и шестима кметове на населени места в общината.

Декларацията е подписана от шест общински съветници от местна коалиция ДПС („БСП за България“), четирима от партия НДПС и кметовете на селата Вълнари, Ружица, Пет могили, Каравелово, Красен дол и Църквица, уточни местното издание „За истината“.

„Стъпихме в този мандат с различни партийни регистрации, но с едно общо и свещено обещание – да работим почтено, прозрачно и в постоянен диалог за развитието на нашите села. Днес обаче партийните пристрастия отстъпват пред по-важния ни дълг – да бъдем независими в името на хората на Никола Козлево“, се казва в декларацията. Съветниците и кметовете посочват, че решението им е взето заради липсата на диалог с изпълнителната власт на общината и грубото погазване на предизборните обещания от страна на кмета на Козлево Исмаил Ибрям.

„Вместо да се помага на кметствата по места и да се решават реалните проблеми на жителите, в общината ни се налага авторитарен модел на управление. Ярък пример за това е абсолютното незачитане на местната власт по селата – демонстрира се пълно незачитане към кметовете по места, чието мнение изобщо не се търси при кадровите назначения в техните собствени села. По този начин администрацията се кадрува еднолично, без диалог с хората, които пряко отговарят за реда в селата ни“, заявяват съветници и кметове. Те посочват и друг фрапиращ институционален абсурд: кметът на общината демонстративно отказва да предостави дори традиционните работни помещения и стаи за общинските съветници. „Това е съзнателен саботаж, който цели да парализира работата на местния парламент и неговите комисии“, казват авторите на декларацията.

„Като местни държавници, политици и хора с морал, заявяваме категорично: Ние отказваме да бъдем приписвани, асоциирани или превръщани в заложници на Делян Пеевски и кметовете от неговото политическо отражение! Никола Козлево не е и няма да бъде инструмент за чужди и външни интереси! Нашите съграждани по селата не са гласували за спускане на решения „отгоре“, нито за зависимости и външен натиск!“, декларират десетте съветници и шестимата кметове.

Те обявяват, че напускат своите партийни групи и ще бъдат независими представители на местната власт.

Кой подписа декларацията

Декларацията е подписана от общинските съветници Ахмед Ахмед /ДПС/, Бисер Митев /НДПС/, Венета Съръбеева /БСП/, Веселин Ангелов /ДПС/, Галин Георгиев /БСП/, Нурай Реджеб /НДПС/, Реджеб Ешреф Вели /НДПС/, Турхан Каракаш /ДПС/, Фахри Алиев /НДПС/, Хюсеин Абиб /ДПС/. Прави впечатление, че сред обявилите независимост е и синът на бившия кмет на Козлево Ешреф Реджеб – Реджеб Вели.

Селските кметове, подписали декларацията, са Ахмед Ахмед /с. Вълнари/, Бейхан Шюкри /с. Ружица/, Мехмед Мехмедали /с. Пет могили/, Нергин Фейзула /с. Каравелово/, Десислава Господинова /с. Красен дол/ и Рамадан Хасан /с. Църквица/, всички издигнати от ДПС.

Решение на десетте съветници да станат независими и да се дистанцират от кмета Исмаил Ибрям официално финализира промяната на политическата власт в общината. До изборите през април, в Никола Козлево цареше пълен управленски монопол на партията на санкционирания по глобалния закон „Магнитски“ Делян Пеевски – кметът на общината Исмаил Ибрям е твърд привърженик на Пеевски, а мнозинството в общинския съвет подкрепяше всички кметски решения. След победата на Румен Радев на парламентарния вот, общинските съветници в Козлево се преориентираха и сформираха мнозинство около новия/стар председател на общинския съвет Турхан Каракаш, който е открит активист на формацията на Радев още от предизборната кампания.