Драмата на две от тризначкитe трогна Лео Бианки, ще им помогне да напуснат скитническия живот в Лондон и се върнат у дома

Вяра и Надежда от години се скитат в английската столица, последното видео показва нуждата им от спешна помощ и медицински грижи

Италианецът Лео Бианки, който от години живее и работи в България, се появи точно когато съдбата на две от благоевградските тризначки Вяра и Надежда изглежда безнадеждна. Последното видео с тях от улиците на Лондон ги показва рошави, изтощени, крещящи като обезумели несвързани неща, на българо-английски.

Техните движения и погледи издават години страдание, личностно разстройство и спешна нужда от специализирана медицинска грижа. Видеото предизвика вълна от съпричастност в България, но също и хули и обиди, отправени към двете благовеградчанки.

„Не бива да се шегуваме с тях или да им се подиграваме. Те са хора като нас и имат нужда от помощ, ако я поискат! Всичко може да се случи в живота, дори и в най-добрите времена! Вярвам, че някой трябва да им помогне, и ако имат нужда, аз съм на първа линия, за да им купя самолетен билет и да ги върна у дома! “, заяви Бианки, протягащ ръка към двете момичета, за да им даде шанс за ново начало.

Миналото на Вяра и Надежда е сякаш от друг свят. Вяра, Надежда и Любов спечелиха сърцата на България с участието си в Big Brother. Времето на прожектори, медийно внимание и аплодисменти изглежда днес като далечен спомен, но точно тези спомени им донесоха слава и пари.

Момичетата, след участието си във формата, заминаха за Лондон, откъдето публикуваха системно видеа за живота си. Любов ги изостави и се отдаде на семейството си, а Вяра и Надежда години наред се скитат като клошари по улиците на града- забравени от всички.

Състоянието им обаче вече предизвиква истинска тревога в чисто човешки план и е нужно наистина да им се окаже помощ, и в този момент намесата на Лео Бианки идва точно навреме. В родината двете от тризначките могат да получат адекватни грижи. Историята им е болезнено напомняне, че слава и успех могат да бъдат мимолетни, а истинската човечност, както показа Лео Бианки, се проявява в готовността да протегнеш ръка, когато животът отвежда хората на дъното.