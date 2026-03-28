28.03.2026 | 21:36

Два куршума в черепа на самоубиеца Ивей взеха главата на шефката на Института по криминалистика

Емил Дечев отстранил Кремена Илиева заради неубедителни обяснения за трите трупа на хижа „Петрохан“

Служебният вътрешен министър Емил Дечев предприе очаквана масова чистка в МВР, която разтърси разследването на кървавата афера „Петрохан". Най-новата жертва на кадровите рокади е директорът на Националния институт по криминалистика Кремена Илиева, която бе отстранена от длъжност в края на март 2026 г. На нейния стол веднага седна досегашният ѝ заместник Анатолий Ангелов, докато в министерството упорито се говори, че Илиева е наказана заради странни експертизи за оръжията и ДНК следите, открити край труповете под връх Околчица. Официалният повод за отстраняването на Илиева е скандалното публично обявление, че Ивайло Иванов – Ивей се е самоубил с два куршума в главата, което взриви общественото доверие. Министър Емил Дечев изрази остро недоволство от начина, по който е поднесена информацията, въпреки че криминалистите на терен остават категорични в заключенията си. Преди това Дечев вече разчисти върховете на МВР, като отстрани главния секретар Мирослав Рашков и неговия заместник Явор Серафимов, които пряко ръководеха разплитането на сектантската драма. В същото време разследващите органи изненадващо спряха да проявяват интерес към ключови свидетели като Валери, първият ученик на гуруто Ивайло Калушев. Младият мъж публично обвини покойния лидер в сексуални посегателства над непълнолетни и пране на пари, но тези показания изглежда потъват в прах. Докато министърът се оправдава, че не се меси в работата на експерти като Ангел Папалезов, съмненията, че държавата умишлено потулва педофилската нишка в аферата, стават все по-основателни.