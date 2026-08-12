12.08.2026 | 13:17

Двама паднаха в морето от мотоделтапланер в Несебър, единият е загинал

Инцидентът е станал на плаж "Олимпийски надежди"

Двама души са паднали от мотоделтапланер в морето в Несебър, съобщиха БНР и БНТ. По неофициална информация единият е загинал.

Сигналът за инцидента е подаден около 11 часа. Той е станал на плаж „Олимпийски надежди“ в кв. „Аурелия“.

На делтапланера са били двама души – инструктор и клиент.

По първоначални данни единият от пострадалите е в тежко състояние. Това е 71-годишният инструктор, който е от София.

Мъжът е откаран в болница.

По неофициална информация на местния сайт „Флагман“ и БНТ тялото на загиналия турист все още е във водата.

Разследването е поето от прокуратурата, като все още не е ясно дали мотоделтапланерът е част от туристическа услуга или е персонален.

На 19 август м.г. 8-годишно момче загина след падане при парасейлинг на плажа в Несебър. Второкласникът Иван заедно с майка си Мария са били вдигнати във въздуха с парашут, но след скъсване на колан в детето падна от около 50 метра височина в морето, а майката остана във въздуха. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето издъхна.

За трагедията бяха задържани и обвинени отговорникът на атракциона, морякът и капитанът на плавателния съд. През август капитанът беше освободен срещу парична гаранция в размер на 5000 лева.

Няколко месеца по-късно – през декември м.г. – морякът на лодката, теглила въжетата преди инцидента – Камен Тенев, който според обвинението е сложил коланите на 8-годишния Иван, излезе от ареста с мярка „подписка“.

Отговорникът на водната база, която отговаря за атракциона – Петко Стефанов, пък бе пуснат под парична гаранция от 7000 лева.