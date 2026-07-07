07.07.2026 | 21:05

Двамата най-често летели с Пеевски имат имоти в Дубай

Корупционерът използва частния самолет на Георги Папазки, който е брат на хазаргния бос Валтер Папазки

Бившият шеф на “Булгартабак” Венцислав Чолаков и Делян Денчев, свързан с пловдивската цигарена фабрика, че са най-често пътуващите с Делян Пеевски, са наематели на апартамент и вила в Дубай.

И двамата са станали резиденти в емирството – получили право на постоянно пребиваване на територията на ОАЕ. Луксозната 611 кв.м. вила, наета от Денчев, е в централен район, близо до британско училище и недалеч от “Палмата” – изкуствения остров Palm Jumeirah. Недалеч е и комплекса, в който се беше настанил бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев. На “Палмата” има 10 вили на българи, сред които роднини на сочения за престъпен бос Христофорос Аманатидис – Таки, Чочо Несебърския и други. Това показват данните за собствениците и наемателите на имоти в Дубай, обработени от международното разследване “Отключеният Дубай” /Dubai Unlocked/ с участието на OCCRP, BIRD.BG и журналисти от 75 медии. Преди вилата с площ 611 кв.м. Денчев е наемал друга, по-скромна но не по-малко луксозна вила с площ 530 кв.м.

От разкритата от “Извън ефир” информация за полетите се разбира, че най-често летящият с Делян Пеевски е Венцислав Чолаков – 132 пъти от общо 213 полета на Пеевски с редовни авиолинии между 2015 и 2022 г. Вторият по честота спътник на Пеевски е Делян Денчев – 64 общи полета. Денчев е свързан с пловдивската фабрика “Юрий Гагарин” и вече заличената фирма “Комсо Табако”. Данни от украинските и руските митници, които сайтът BIRD разкри, показаха как опаковки и филтри за цигари редовно се изнасят за Русия именно от пловдивската “Юрий Гагарин”.

Друг често летял заедно с Пеевски е адвокат Александър Ангелов – 24 пъти. Именно през неговата кантора, според МВР, пък са били купувани чартърните полети (не са включени в данните на “Извън Ефир”), за които по време на изслушване в парламента съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Сашо Ангелов беше осветен в “Досиетата Пандора” и като собственик на офшорки, които Пеевски му е прехвърлил, но не ги е декларирал.

От изслушването на Демерджиев в парламента стана ясно, че санкционираният от САЩ за корупция по закона “Магнитски” Делян Пеевски е летял до Дубай с частен полет заедно с бившата шефка на парламентарната група на ГЕРБ и настоящ конституционен съдия Десислава Атанасова.

Цигарените босове – резиденти в Дубай

Венцислав Чолаков и Делян Денчев, двамата най-често летели с Пеевски, са станали резиденти в Дубай. Делян Деянов Денчев има разрешително за дългосрочно пребиваване още от 2013 г., подновявано 4 пъти и валидно до 2033 г. Венцислав Златков Чолаков има статут “резидент” от 2020 г., валидно до 2032 г. Той е имал разрешително и през 2015-2016, за около година. Това показват данните за визите и издадените на двамата разрешителни за пребиваване. Статутът “резидент” в Дубай се дава на чужди граждани, получили право на постоянно пребиваване на територията на Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Припомняме, че олигархът Делян Пеевски прекарваше значителна част от времето си в Емиратите и също притежаваше разрешение за постоянно пребиваване там, разкрито в рамките на разследването “Досиетата Пандора”. Това пък поставяше под съмнение неговата уседналост в България и ЕС, условие за кандидатите на европейски избори, какъвто Пеевски се явяваше два пъти.

Майките на децата на Пеевски – фолк певицата Цветелина Янева и юристката Зара Петрова, са съседки и наематели на гарсониери в Дубай. Още след разкриването на тази информация се появи предположение, че гарсониерите може да са наети само с цел ползване на адрес за разрешенията за постоянно пребиваване. А дали и двете и колко често са пътували заедно с Пеевски на чартърните му полети или на полетите с редовните авиолинии, данни за които разполагат от платформата “Извън Ефир”, не е толкова важно. По-важни в случая са бизнес връзките и дали Пеевски и негови близки и роднини не са обитавали вили в Дубай, формално наети от трети подставени лица.

Булгартабак, Пеевски, Ангелов и Чолаков – в докладите на финансовото разузнаване на Лихтенщайн

Преди около месец бяха разкрити неизвестни до момента доклади на Финансовото разузнаване на Лихтенщайн (FIU), които разкриват мрежа за пране на пари, в центъра на която стои Делян Пеевски, чрез неговите проксита: адвокат Александър Ангелов, Антон Щерев, Атанас Петров и Венцислав Чолаков.

Разследването тръгва още през 2015 г. и се фокусира върху фирмите и фондациите, чрез които е придобит „Булгартабак“. През 2024 г. то е подновено във връзка със санкциите срещу Пеевски по глобалния закон “Магнитски”. Посочени са множество банкови преводи, които са в нарушение на санкциите и са идентифицирани като високорискови за лихтенщайнската банкова система. Според докладите, засечени са и регистрирани в Дубай дружества.

Пеевски използва частния самолет на хазартния бос Георги Папазки като свой

Делян Пеевски е извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 г. до момента, като 181 от тях са били с частни самолети.

До момента МВР е установило кой е платил само част от полетите – става въпрос за шест двупосочни чартърни полета по линията София – Истанбул на обща стойност 122 188 евро. Тези полети не са платени от председателя на ДПС, а от адвокатско дружество „Ангелов, Андреев и партньори“ на Александър Ангелов.

Според данните на МВР санкционираният по глобалния закон „Магнитски“ Пеевски е летял до Дубай с частен полет заедно с бившата шефка на парламентарната група на ГЕРБ и настоящ конституционен съдия Десислава Атанасова. Полетът е осъществен на 5 април 2024 г., т.е. след като тя е встъпила като конституционен съдия.

Ползван е самолет на компанията „Хиперион авиейшън“, свързано с Красимира Каменова, която има дете от Георги Папазки, който е брат на бизнесмена Валтер Папазки. Плащането е направено от въпросното адвокатско дружество на Ангелов.

Подставени лица на Делян Пеевски разпределят рекламния бюджет и на хазартния оператор на Папазки „Уинбет“.