04.01.2026 | 19:56

Двойно по-скъпо в евро: Сако през декември е 274 лв., през януари – 289 евро

НАП и КЗП по следите на нелоялни търговски практики

Глоба за голям магазин в Пловдив заради необосновано повишение на цените на хранителни стоки. Трети ден продължават проверките на Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите в цялата страна.

С леко поскъпване на зеленчуците посрещат клиентите си в един от магазините за хранителни стоки в район „Южен“. Собственикът Латинка Петрова казва, че доставчикът е вдигнал цените:

„Имаме си документ за това, за нас процентът си остава същият, обоснован върху доставната цена, понякога и намаляваме процента, ако цената е по-драстично увеличена – за наша сметка“.

Комисията за защита на потребителите, които проверяват заедно с данъчните инспектори, обаче казват, че за втори път установяват неправомерно завишение на цените на определени хранителни продукти в обекта и налагат санкция.

„Установено е, че този конкретен магазин има пет-шест стоки, не мога да кажа кои, но са обект на проверка и считаме, че има прекомерно завишаване на цените“, каза Александър Колячев, шеф на Комисия за защита на потребителите.

„В някои от случаите стоките пристигат при съответния търговец с надценка и ние изследваме откъде е това повишение по веригата“, допълни Анна Митова, директор на дирекция Комуникация в НАП.

Много от хората все още не знаят, че на етикетите първо трябва да е изписана цената в евро, а след това в лева.

Глобата за нарушителите стига до 100 000 лева. Инспекторите проверяват не само хранителни обекти, но и доставчици на услуги.

Следи се и за сигнали за нарушения от социални мрежи. Например, тази онлайн поръчка, направена в средата на декември, при която цената в лева е двойно по-скъпа на 3 януари, след превалутирането.