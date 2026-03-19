19.03.2026 | 21:24

Джакпотът падна – България има първи тото милионер в евро

Близо 6 милиона спечели късметлия от столичния квартал Младост 2

Вторият по големина джакпот в историята на Българския спортен тотализатор днес беше спечелен от играч от София.

Късметлийският фиш е пуснат в квартал „Младост 2“, а залогът е с абонамент за пет тиража (19, 20, 21, 22 и 23). Играчът е избрал пълно комбиниране със седем числа в първа област на фиша, а в останалите три области – по шест числа. Общият залог е 41.00 евро, а щастливата комбинация, която го направи милионер, е 23, 24, 33, 36, 38, 42 и 48.

Така той печели една шестица на стойност 5 778 402.80 евро, както и шест петици за 13 018.80 евро. Общата спечелена сума възлиза на 5 791 421.60 евро.

Най-голямата сума, печелена досега в игрите на Спорт Тото, остава джакпотът от 31-вия тираж през 2022 г., спечелен от един участник – 11 715 401 лв.

През 2025 г., в тираж №23, участник спечели 11 304 948.90 лв.