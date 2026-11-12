12.11.2026 | 13:44

Джеки помогнал на Мегера за убийството на Илиян Филипов

Прокуратурата разкри ролята в убийството на бандита от Пазарджик. 42-годишният Атанас Дечев е обвиняем като помагач

Вторият задържан за убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов, станало в Пловдив, е установен в жилище в град Пазарджик. Познавал го е, но дали са имали лично контакти все още няма доказателства. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата в Пловдив.

Вчера стана стана ясно, че освен Славчо Мегеров – Мегера за престъплението е задържан и 42-годишният Атанас Дечев, известен с прякора Джеки.

Обвинението е срещу 42-годишен мъж, който според прокуратурата е подпомогнал умишлено 51-годишния Славчо Мегеров, за извършител на предумишленото убийство.

Разследването по случая продължава. Към момента от прокуратурата го считат за помагач на физическия убиец.

„Искам да уведомя, че вчера по делото беше привлечен втори обвиняем за това, че като помагач е спомогнал умишлено физическия извършител да натисне спусъка и възпроизведе изстрела, с който е убит Илиян Филипов“, заявиха от прокуратурата в Пловдив.

Разследващите подчертаха, че няма съмнение кой е физическият извършител на престъплението.

Предстои утре да бъде поискана мярка „Задържане под стража“ на помагача.

„По закон помагач е лице, което по най-различни начини е спомогнал физическия извършител на престъплението да реализиран съответното изпълнително деяние. Не мога да ви кажа точно какви са неговите действия, основно чрез логистика. Двамата са се познавали отдавна“, каза още разследващите.

„От събраните доказателства има обвинения спрямо две лица, за които има обосновано предположение, че са извършени престъплението, за което са обвинени.

Стигнахме до втория задържан въз основа на активна дейност и събраните доказателства. Той е криминално проявен, има предходни осъждания за различни престъпление, участие в ОПГ, касаеща наркотици и рекет. Има обвинения и за закани за убийства. Има данни, че е участвал в престъпно сдружение в ранен етап“, поясниха от прокуратурата.

БЛИЦ уточнява, че се появи информация, че Джеки има предишни присъди и е бил част от наркогрупировката „Монопола“, оперирала основно в Пазарджишка област. Лидер на групировката е бил Стойо Стефанов, известен с прякора Тото.

На този етап Джеки не дава обяснения за престъплението, свързано с убийството на Филипов. Той помогнал на Мегера с логистика, разкриха от прокуратурата. От там поясниха, че съпруга на Дечев не е била задържана, а разпитана.