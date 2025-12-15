15.12.2025 | 22:09

Един от полицейската ОПГ припадна в съда, а друг пробва да се самоубие в ареста (снимки)

Трима от МВР са арестувани като част от ОПГ за палеж, подкупи и наркотици

Окръжният съд в Ловеч не уважи жалбата на началника на Пето Районно управление (РУ) на МВР в София Пламен Максимов срещу 72-часовата мярка за задържане под стража. Той е един от седмината обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч.

В съдебната зала окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, който е и наблюдаващ прокурор, каза, че едно лице се задържа за 72 часа, за да се осигури присъствието му в съдебна зала при разглеждане на мярката му за неотклонение. Вълков допълни, че съдия от Софийски районен съд не е уважил подобно искане, засягащо 24-часовата мярка за задържане. Той каза още, че един от седмината задържани е направил опит за самоубийство в ареста. Адвокат Мартин Кантарев поиска от съда да отмени като неправилно и незаконосъобразно задържането до 72 часа на подзащитния му.

Двайсетина минути след началото на съдебното заседание Пламен Максимов припадна в залата, което наложи прекъсването му за кратко. Беше извикана спешна помощ, но той успя да се свести и заседанието продължи. Обвиняемият беше прегледан по-късно от медици.

Определението на Окръжния съд в Ловеч може да бъде обжалвано и протестирано в тридневен срок пред Апелативния съд във Велико Търново. Ако това се случи, делото се насрочва за 23 декември, обяви съдия Васил Анастасов. Пред журналисти адвокатът на Максимов – Мартин Кантарев, обяви, че ще обжалва.

„Считам, че с неговия арест и с неговото задържане се преследва някаква политическа цел“, заяви още защитникът. „Незнайно защо е задържан от Окръжна прокуратура – Ловеч, след като се твърди, че е извършил престъпление на територията на София. Нелогично е предположението на прокуратурата, че подопечният ми в качеството му на началник на Пето Районно може да е участник в организирана престъпна група, свързана с разпространението на наркотици на територията на цялата страна“, добави Кантарев.

Междувременно окръжният съд в Ловеч отложи за утре сутринта делото за мярката за неотклонение на Росен Кръстев – друг от седмината обвиняеми за участие в организирана престъпна група. Искането на прокуратурата е задържане под стража.

Разглеждането на мярката беше насрочено за късния следобед в днешния ден, но започна с около час и половина закъснение. Адвокат Румен Константинов заяви в залата, че е бил защитник на Кръстев при предявяване на обвинението. За днешното дело обаче няма пълномощно. Той обяви, че има друг защитник – Юлиян Станков от София, и в него има и писмени доказателства, които трябва да бъдат представени. „Колегата Станков ме помоли да предам на съда, че още сутринта ще бъде тук“, добави Константинов.

Пред съда Росен Кръстев поиска делото да бъде отложено. „Аз не знам за какво съм тук, не знам в какво съм обвинен“, заяви той.

Съдия Йовка Казанджиева отложи делото с мотива, че всеки има право на защита, а в това заседание не се е явил негов адвокат. Тя насрочи разглеждането на мярката за вторник, 16 декември, от 8:30 часа.