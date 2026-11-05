05.11.2026 | 22:28

ЕК удари спирачка на Бюджет 2027: България харчи повече от позволеното

Брюксел поиска обяснения от финансовото министерство и предупреди за възможно затягане на процедурата при прекомерен дефицит

Европейската комисия е установила несъответствия в бюджетните планове на България за 2026 и 2027 г. Въпреки предприетите мерки за ограничаване на държавните разходи, те остават над допустимите прагове, определени от Брюксел. Това става ясно от кореспонденция между Европейската комисия и Министерството на финансите, съобщава NOVA.

На 15 октомври, десет дни след получаването на българския проект на бюджетен план, ЕК е изпратила официално писмо до властите с искане за допълнителни разяснения. Основният въпрос е как страната възнамерява да овладее публичните разходи и да изпълни поетите ангажименти за намаляване на бюджетния дефицит.

България се намира в процедура при прекомерен дефицит, която изисква постепенно ограничаване на разходите, така че до 2029 г. дефицитът да бъде сведен под 3% от брутния вътрешен продукт.

Според анализа на Европейската комисия обаче заложените разходи за 2026 и 2027 г. надхвърлят определените ограничения. От Брюксел предупреждават, че ако при последваща оценка се установи липса на ефективни мерки, процедурата срещу България може да бъде засилена.

В отговора си до европейските институции Гълъб Донев посочва, че страната е започнала 2026 г. без приет държавен бюджет, което е затруднило контрола върху нарастващите разходи.

Като допълнителна мярка за следващата година Министерството на финансите предвижда 10% от средствата за държавните ведомства и структури да бъдат временно задържани. Те ще могат да бъдат отпуснати едва след ноември 2027 г., при условие че това няма да доведе до допълнително увеличаване на дефицита.

Целта е да се осигури резерв, който да ограничи риска от надхвърляне на планираните бюджетни параметри.

Все още няма яснота дали Европейската комисия ще приеме представените аргументи и мерки за достатъчни. Очаква се окончателната оценка на Брюксел за българския бюджетен план да бъде обявена на 24 ноември.